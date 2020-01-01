Робопса Spot запрягли в рикшу

Робот вполне может стать транспортным средством.

Boston Dynamics уже давно рекламирует способность робота Spot помогать в чрезвычайных ситуациях и выполнять работу, слишком опасную для человека. Но какие практические применения она имеет для обычного человека? Ну, как недавно объяснил экс-ведущий Mythbusters Адам Сэвидж, он неплохо тянет рикшу.

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Как и почти у всех, кто видел Spot, первой мыслью Адама было: "Могу ли я ездить на нем?" К сожалению, нет, учитывая тот вес, который машина может выдержать - поэтому Сэвидж решил покататься на роботе немного иначе.

Конечным результатом является жуткий личный транспорт в стиле стимпанк, но он, безусловно, эффективный.

Напомним, ранее сообщалось, что робопсы в упряжке отбуксировали грузовик.