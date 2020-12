Роботы Boston Dynamics завершили 2020 год танцем

Boston Dynamics, известная разработкой роботов, выпустила видео, в котором показаны четыре танцующих робота.

Что является хорошим индикатором того, что мы живем в будущем, которое так хорошо отражено в научно-фантастических книгах и фильмах? Может, танцующие роботы? Роботы, выполняющие повседневные обязанности, на данный момент не являются фантастикой. Но роботы впитывают такие тонкие нюансы, как танцы, - это то, с чем нужно считаться.

Boston Dynamics, известная разработкой робототехники, выпустила видео, в котором показаны четыре их робота, которые синхронно танцуют под популярную песню The Contours Do You Love Me.

“Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, как мы надеемся, будет более счастливым: счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamics“, - заявили в компании. В видео три их самых популярных творения - Atlas, Spot и Handle.

Atlas - двухметровый робот-гуманоид, Spot - четвероногий робот, похожий на собаку, а Handle - робот с двумя ногами и рукой.

Можно было бы утверждать, что они танцуют лучше, чем большинством людей.

Напомним, ранее сообщалось, что человекоподобного робота научили делать сальто.