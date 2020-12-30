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Роботы Boston Dynamics завершили 2020 год танцем

Комментариев: 1
Boston Dynamics, известная разработкой роботов, выпустила видео, в котором показаны четыре танцующих робота.
Роботы Boston Dynamics завершили 2020 год танцем

Что является хорошим индикатором того, что мы живем в будущем, которое так хорошо отражено в научно-фантастических книгах и фильмах? Может, танцующие роботы? Роботы, выполняющие повседневные обязанности, на данный момент не являются фантастикой. Но роботы впитывают такие тонкие нюансы, как танцы, - это то, с чем нужно считаться.

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Boston Dynamics, известная разработкой робототехники, выпустила видео, в котором показаны четыре их робота, которые синхронно танцуют под популярную песню The Contours Do You Love Me.

“Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, как мы надеемся, будет более счастливым: счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamics“, - заявили в компании. В видео три их самых популярных творения - Atlas, Spot и Handle.

Atlas - двухметровый робот-гуманоид, Spot - четвероногий робот, похожий на собаку, а Handle - робот с двумя ногами и рукой.

Можно было бы утверждать, что они танцуют лучше, чем большинством людей.

Напомним, ранее сообщалось, что человекоподобного робота научили делать сальто.

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Теги: видео, роботы, Atlas, Boston
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ionium    30.12.2020, 13:10
Оценка:  0
ionium
Да куда им до робота Фёдора, Федя хоть МКС поломать может а они танцуют ;-)
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