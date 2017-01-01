Робопса научили танцевать тверк

Робот Spot теперь еще и танцует.

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Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором знаменитый робот-собака Spot танцует под композицию «Uptown Funk» музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса. И делает это лучше, чем большинство людей.



Роботизированный пес изучил секреты "лунной походки" и даже научился танцевать тверк.

UpTown Spot 0:00 / 01:09

Напомним, ранее робопса научили открывать двери и сопротивляться человеку.