Робопса научили танцевать тверк
Робот Spot теперь еще и танцует.
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Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором знаменитый робот-собака Spot танцует под композицию «Uptown Funk» музыкантов Марка Ронсона и Бруно Марса. И делает это лучше, чем большинство людей.
Роботизированный пес изучил секреты "лунной походки" и даже научился танцевать тверк.
UpTown Spot
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Напомним, ранее робопса научили открывать двери и сопротивляться человеку.
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