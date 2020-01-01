Тренды YouTube: Тина Кароль - Двойной рай и Magic Five в Игре в кальмара

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Тина Кароль - Двойной рай

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Тина Кароль анонсировала выход нового альбома под названием “Двойной рай“. Также она выпустила и заглавный трек к альбому.

“Двойной рай“ посвящен человеку и отношениям, от которых оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе“, – написала в Instagram Тина Кароль.

ПРОВЕРКА MAGIC FIVE на ИГРЫ в КАЛЬМАРА в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

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В этом ролике вы увидите, как выглядит проверка Magic Five на Игры в кальмара в реальной жизни.

Напомним, днем ранее в тренде попали ДТП в Харькове и Wellboy - Вишні.