Тренды YouTube: Тина Кароль - Двойной рай и Magic Five в Игре в кальмара
В тренде - музыка и эксперимент.
Тина Кароль - Двойной рай
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Тина Кароль анонсировала выход нового альбома под названием “Двойной рай“. Также она выпустила и заглавный трек к альбому.
“Двойной рай“ посвящен человеку и отношениям, от которых оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе“, – написала в Instagram Тина Кароль.
ПРОВЕРКА MAGIC FIVE на ИГРЫ в КАЛЬМАРА в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
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В этом ролике вы увидите, как выглядит проверка Magic Five на Игры в кальмара в реальной жизни.
Напомним, днем ранее в тренде попали ДТП в Харькове и Wellboy - Вишні.
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