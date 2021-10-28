Тренды YouTube: ДТП в Харькове и Wellboy - Вишні

В тренде - резонансное ДТП и музыка.

Кто он, уже всем известный 16-летний Николай Харьковский, из-за которого произошло ДТП с погибшими

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Кто же он, новый харьковский мажор, печально известный последователь Зайцевой. Оказывается, 16-летний юноша – типичный представитель золотой молодежи Харькова и, несмотря на свой юный возраст, уже успел снискать глупую славу. Это он несколько лет назад устроил стрельбу в супермаркете. В Инстаграме постоянно хвастался быстрой ездой, нарушениями и спорами с копнами. Все детали жизни Николая Харьковского, фамилию которого теперь знает вся страна.

Wellboy - Вишні

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“Я подбросил вишню в небо, не попал в рот“, – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий подброшенная вишня не попадет в рот. Так объясняет свой трек сам Wellboy.

Напомним, ранее в тренды попали Курилы и Новый Моргенштерн.