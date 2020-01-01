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Тренды YouTube: Игра в кальмара в реальной жизни

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Корейский сериал покорил тренды YouTube.

ИГРА В КАЛЬМАРА В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ! *Настоящее выживание*

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Блогер Lesha Maisak устроил Игру в кальмара в реальной жизни. И приняли в ней участие его подписчики, которые прошли отбор. Впереди их ожидали детские игры, но как легко они будут с ними справляться? Ведь в финале останется только один победитель.

ИГРА В КАЛЬМАРА В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! *сахарные соты*

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Блогерша ЯЯНА и ее друзья будут проходить одну из игр сериала "Игра в кальмара". Они пытались вырезать фигурки из сахарных леденцов.

Напомним, ранее в тренды попали Хата на тата 10 сезон и Эта шобла сядет.

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Теги: игра в кальмара, тренды YouTube, видео
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