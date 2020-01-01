Китай испытал массивную твердотопливную ракету

Китай провел испытание нового огромного твердотопливного ракетного двигателя, создав больше вариантов силовой установки для растущей космической деятельности страны.

Ракеты двигатель был запущены во вторник (19 октября) на участке вблизи города Сиань на севере Китая, работая в течение 115 секунд, создавая огромный след пламени и выхлопных газов.

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Новый двигатель был разработан Академией аэрокосмических технологий твердого двигателя (AASPT), которая принадлежит Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий (CASC), главному космическому подрядчику страны.

Двигатель имеет диаметр 3,5 метра и максимальную тягу 500 тонн, приводимый в движение 150 тонным твердым топливом. В заявлении CASC говорится, что это самый мощный твердотопливный ракетный двигатель с самой большой тягой в мире на сегодняшний день.

По данным CASC, он также подтвердил наличие множества передовых технологий, включая высокопроизводительный композитный корпус из волокон, цельнолитую камеру сгорания и сопло увеличенного размера, что сделало его высокотехнологичным ракетным двигателем.

“Испытания проходят очень успешно. Мы проверили все параметры, включая тягу в 500 тонн, которая работала 115 секунд“, - сказал Рен Цюаньбинь, президент AASPT.

“Мы находимся на передовом международном уровне в области больших твердотопливных ракетных двигателей. Затем мы разработаем 1000-тонный твердотопливный ракетный двигатель, чтобы обеспечить более высокую тягу для ракет-носителей Китая в будущем“, - сказал Рен CCTV.

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CASC заявляет, что ракетный двигатель, как ожидается, будет использоваться с ракетами большой грузоподъемности для удовлетворения различных требований к ракетам-носителям во время космических миссий, таких как посадка на Луну с экипажем и исследование глубокого космоса. Китай уже разрабатывает Long March 9 и еще одну большую ракету для запуска астронавтов для пилотируемых лунных миссий, ни одна из которых не включает твердотельные ускорители.

В последние годы Китай добился большого прогресса в разработке твердотопливных ракет, включая успешную разработку и запуск ракет Long March 11, которые могут запускаться с суши или с моря. AASPT также провела испытания твердотопливного двигателя диаметром (3,2 м) в декабре 2020 года.

Однако новый двигатель намного больше и может быть добавлен к ракетам-носителям для создания дополнительной тяги. Его также может использовать коммерческое подразделение CASC China Rocket, которое разрабатывает твердотопливные ракеты Jielong для запуска коммерческих спутников.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай впервые запустил ракету с морской платформы.