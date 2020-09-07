Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ступень китайской ракеты упала возле школы

Комментариев: 0
Падение засняли на видео.
Ступень ракеты упала возле школы
Ступень ракеты упала возле школы

Китайская ракета Long March 4B успешно запустила новый спутник для наблюдения за Землей в понедельник (7 сентября), но первая ступень ракеты-носителя едва не попала в школу, когда она падала на Землю, как показывают видеозаписи.

Читай также: Китайский стартап испытал ракетный двигатель на зеленом топливе

Ракета Long March 4B стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая в 13:57 по местному времени. На нем находился мощный спутник наблюдения Земли Gaofen 11, оптический спутник наблюдения, способный возвращать изображения с высоким разрешением, показывающие детали размером менее 1 метра в поперечнике.

По сообщениям китайских СМИ, данные, полученные со спутника Gaofen, будут в основном использоваться для обследования земель, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Любительские кадры, размещенные в китайской социальной сети Weibo после запуска, по-видимому, показывают, как первая ступень Long March 4B падает на землю и взрывается облаком оранжевого дыма. По словам автора, запись была сделана недалеко от деревни Лилонг ​​города Гаояо в уезде Луонань провинции Шэньси.

Читай также: Обломки китайской ракеты упали на жилые дома

Похоже, что одна из видеозаписей была сделана со школьного двора, слышны детские голоса и вдали виден столб дыма.

Первая ступень Long March 4B использует смесь токсичного гидразина и четырехокиси азота в качестве топлива. Контакт с любым из них может иметь серьезные последствия для здоровья.

У Китая есть три космодрома, расположенные глубоко внутри страны, и их местоположения выбраны для обеспечения безопасности во время холодной войны. Новая прибрежная стартовая площадка в Вэньчане ограничена запуском новых ракет Long March 5 и 7.

При запуске из Сичана обломки ракет часто падают рядом с населенными пунктами. Те районы, которые считаются потенциально опасными, предупреждаются и эвакуируются перед запуском. Инцидент в понедельник говорит о том, что было принято меньше мер предосторожности, хотя появление видеозаписей также предполагает, что местные жители, возможно, ожидали активности.

Напомним, ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упала на жилой район.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Китай, ракета, ступень, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь