Ступень китайской ракеты упала возле школы

Китайская ракета Long March 4B успешно запустила новый спутник для наблюдения за Землей в понедельник (7 сентября), но первая ступень ракеты-носителя едва не попала в школу, когда она падала на Землю, как показывают видеозаписи.

Ракета Long March 4B стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая в 13:57 по местному времени. На нем находился мощный спутник наблюдения Земли Gaofen 11, оптический спутник наблюдения, способный возвращать изображения с высоким разрешением, показывающие детали размером менее 1 метра в поперечнике.

По сообщениям китайских СМИ, данные, полученные со спутника Gaofen, будут в основном использоваться для обследования земель, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

Любительские кадры, размещенные в китайской социальной сети Weibo после запуска, по-видимому, показывают, как первая ступень Long March 4B падает на землю и взрывается облаком оранжевого дыма. По словам автора, запись была сделана недалеко от деревни Лилонг ​​города Гаояо в уезде Луонань провинции Шэньси.

Похоже, что одна из видеозаписей была сделана со школьного двора, слышны детские голоса и вдали виден столб дыма.

Первая ступень Long March 4B использует смесь токсичного гидразина и четырехокиси азота в качестве топлива. Контакт с любым из них может иметь серьезные последствия для здоровья.

У Китая есть три космодрома, расположенные глубоко внутри страны, и их местоположения выбраны для обеспечения безопасности во время холодной войны. Новая прибрежная стартовая площадка в Вэньчане ограничена запуском новых ракет Long March 5 и 7.

При запуске из Сичана обломки ракет часто падают рядом с населенными пунктами. Те районы, которые считаются потенциально опасными, предупреждаются и эвакуируются перед запуском. Инцидент в понедельник говорит о том, что было принято меньше мер предосторожности, хотя появление видеозаписей также предполагает, что местные жители, возможно, ожидали активности.

Some impressive footage from today's Long March 4B first stage return.



ℹ:https://t.co/9oRPoR0ZdF pic.twitter.com/SEl7t1u5xJ