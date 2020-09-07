Ступень китайской ракеты упала возле школы
Китайская ракета Long March 4B успешно запустила новый спутник для наблюдения за Землей в понедельник (7 сентября), но первая ступень ракеты-носителя едва не попала в школу, когда она падала на Землю, как показывают видеозаписи.
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Ракета Long March 4B стартовала с космодрома Тайюань на севере Китая в 13:57 по местному времени. На нем находился мощный спутник наблюдения Земли Gaofen 11, оптический спутник наблюдения, способный возвращать изображения с высоким разрешением, показывающие детали размером менее 1 метра в поперечнике.
По сообщениям китайских СМИ, данные, полученные со спутника Gaofen, будут в основном использоваться для обследования земель, городского планирования, подтверждения прав на землю, проектирования дорожной сети, оценки урожайности, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.
Любительские кадры, размещенные в китайской социальной сети Weibo после запуска, по-видимому, показывают, как первая ступень Long March 4B падает на землю и взрывается облаком оранжевого дыма. По словам автора, запись была сделана недалеко от деревни Лилонг города Гаояо в уезде Луонань провинции Шэньси.
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Похоже, что одна из видеозаписей была сделана со школьного двора, слышны детские голоса и вдали виден столб дыма.
Первая ступень Long March 4B использует смесь токсичного гидразина и четырехокиси азота в качестве топлива. Контакт с любым из них может иметь серьезные последствия для здоровья.
У Китая есть три космодрома, расположенные глубоко внутри страны, и их местоположения выбраны для обеспечения безопасности во время холодной войны. Новая прибрежная стартовая площадка в Вэньчане ограничена запуском новых ракет Long March 5 и 7.
При запуске из Сичана обломки ракет часто падают рядом с населенными пунктами. Те районы, которые считаются потенциально опасными, предупреждаются и эвакуируются перед запуском. Инцидент в понедельник говорит о том, что было принято меньше мер предосторожности, хотя появление видеозаписей также предполагает, что местные жители, возможно, ожидали активности.
Some impressive footage from today's Long March 4B first stage return.— LaunchStuff (@LaunchStuff) September 7, 2020
ℹ：https://t.co/9oRPoR0ZdF pic.twitter.com/SEl7t1u5xJ
Напомним, ранее сообщалось, что ступень китайской ракеты упала на жилой район.
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