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Китай запустил ракету Long March с девятью спутниками

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Это последний запуск в этом году.
Запуск ракеты
Запуск ракеты
скриншот видео

Китай вывел на орбиту девять спутников при помощи ракеты Long March 4B. В качестве топлива на ней используется гидразин и тетраоксид азота. 

Старт переносили на трое суток из-за неблагоприятных погодных условий. 

На видео с запуска можно увидеть отлетающие изоляционные пластины по мере набора ракетой высоты.

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Главным грузом запуска стал совместный китайско-бразильский спутник дистанционного зондирования Земли CBERS-4A. 1730-килограммовый спутник позволит получать фото лесов Амазонки и других зон. На орбиту также вывели первый спутник Эфиопии - аппарат ETRSS-1, который разрабатывался при помощи Китая.

"Этот спутник поможет получать все необходимые данные по изменениям климата и погодным явлениям, которые будут использованы для достижения ключевых целей, стоящих перед страной, в области сельского хозяйства, наблюдением за лесами и защиты природных ресурсов", - заявила президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки китайской ракеты упали на жилые дома.

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Теги: Китай, ракета, Long March 4B, видео
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