Тренды YouTube: Far Cry 6 - Баги, Приколы и Wylsacom x Алексей Щербаков
В тренде - игра и юмористическое шоу.
Far Cry 6 “Баги, Приколы, Фейлы“
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Блогер Marmok опубликовал видео с прохождением нового шутера Far Cry 6, где собрал неудачные игровые моменты и баги игры.
Wylsacom x Алексей Щербаков | Roast Battle LC #20
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Известный блогер Wylsacom пришел на шоу Roast Battle, где комики сначала прожаривают друг друга, а потом - гостя.
Напомним, ранее в тренды попали Последняя осень и Я себя знаю.
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