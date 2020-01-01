Тренды YouTube: Far Cry 6 - Баги, Приколы и Wylsacom x Алексей Щербаков

В тренде - игра и юмористическое шоу.

Far Cry 6 “Баги, Приколы, Фейлы“

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Блогер Marmok опубликовал видео с прохождением нового шутера Far Cry 6, где собрал неудачные игровые моменты и баги игры.

Wylsacom x Алексей Щербаков | Roast Battle LC #20

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Известный блогер Wylsacom пришел на шоу Roast Battle, где комики сначала прожаривают друг друга, а потом - гостя.

Напомним, ранее в тренды попали Последняя осень и Я себя знаю.