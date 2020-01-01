Тренды YouTube: Последняя осень и Я себя знаю

В тренде - доктор Комаровский и развлекательное шоу.

Последняя осень

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На канале доктора Комаровского вышло видео, где врач не выбирает выражений по поводу ситуации с коронавирусом.

“Это будет последняя осень в вашей жизни“, - заявляет Комаровский, и приводит факты о состоянии больниц и моргов на данный момент.

Я себя знаю! Слава Комиссаренко х Азамат Мусагалиев

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«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Напомним, ранее в тренды попали В Чернобыль на Запорожце и Поют все - Финал.