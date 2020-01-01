Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Последняя осень и Я себя знаю

Комментариев: 0
В тренде - доктор Комаровский и развлекательное шоу.

Последняя осень

Читай также: Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер

На канале доктора Комаровского вышло видео, где врач не выбирает выражений по поводу ситуации с коронавирусом. 

“Это будет последняя осень в вашей жизни“, - заявляет Комаровский, и приводит факты о состоянии больниц и моргов на данный момент.

Я себя знаю! Слава Комиссаренко х Азамат Мусагалиев

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева

«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Напомним, ранее в тренды попали В Чернобыль на Запорожце и Поют все - Финал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь