Тренды YouTube: Внутри Лапенко 3 и Папа-блогер

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Папа-блогер Руслан Ковтун гонится за лайками

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Смотрите, как папа-блогер в 7 выпуске Хата на тата 9 сезон мечтает покорить TikTok! Руслан Ковтун живет в прилуках, у него есть жена Надежда и четверо детей. Несмотря на такую большую семью, Руслан не работает. На карантине он увлекся съемкой видео и начал вести блог. Теперь Руслана ничего не волнует, кроме количества лайков и подписчиков. Дети берут пример с отца и тоже мечтают стать блогерами. Но кто же тогда будет учиться и работать?

Внутри Лапенко 3. Серия 2

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Вторая серия третьего сезона интернет-сериала Внутри Лапенко вышла 14 декабря и набрала более миллиона просмотров.

История происходит в 1990-х годах. Все судьбы героев тесно переплетены друг с другом, ведь все персонажи живут в маленьком городке.

Напомним, днем ранее в тренды попали Я знаю всех, кто пытался меня убить и Динамо – Колос.