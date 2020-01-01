Тренды YouTube: Внутри Лапенко 3 и Папа-блогер
Папа-блогер Руслан Ковтун гонится за лайками
Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева
Смотрите, как папа-блогер в 7 выпуске Хата на тата 9 сезон мечтает покорить TikTok! Руслан Ковтун живет в прилуках, у него есть жена Надежда и четверо детей. Несмотря на такую большую семью, Руслан не работает. На карантине он увлекся съемкой видео и начал вести блог. Теперь Руслана ничего не волнует, кроме количества лайков и подписчиков. Дети берут пример с отца и тоже мечтают стать блогерами. Но кто же тогда будет учиться и работать?
Внутри Лапенко 3. Серия 2
Читай также: Тренды YouTube: Даня Милохин - Лав и Динамо – Зоря
Вторая серия третьего сезона интернет-сериала Внутри Лапенко вышла 14 декабря и набрала более миллиона просмотров.
История происходит в 1990-х годах. Все судьбы героев тесно переплетены друг с другом, ведь все персонажи живут в маленьком городке.
Напомним, днем ранее в тренды попали Я знаю всех, кто пытался меня убить и Динамо – Колос.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил