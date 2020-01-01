Virgin Galactic откладывает полет SpaceShipTwo

Полеты в космос пока не будут совершать.

Virgin Galactic отложит суборбитальный космический полет SpaceShipTwo, который был запланирован на этот месяц, вместо этого решив немедленно начать расширенный период технического обслуживания космоплана и его самолета-носителя, что еще больше задержит начало коммерческих полетов.

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14 октября компания заявила, что решила перенести запланированный плановый период технического обслуживания после того, как недавние лабораторные испытания материалов, используемых в транспортных средствах, «отметили возможное снижение запаса прочности некоторых материалов, используемых для модификации конкретных соединений», что “требует дальнейшего физического осмотра“.

“Хотя эти новые данные лабораторных испытаний не повлияли на капсулы, в наших протоколах испытательных полетов четко определены запасы прочности, и дальнейший анализ позволит оценить, требуется ли какая-либо дополнительная работа для поддержания их на установленном уровне или выше“, - заявила Virgin Galactic. “Учитывая время, необходимое для этих усилий, компания определила наиболее эффективный и целесообразный путь к коммерческому обслуживанию - завершить эту работу сейчас параллельно с запланированной программой усовершенствования“.

Это решение означает, что компания отложит миссию Unity 23 для ВВС Италии, которая была запланирована на середину октября, до завершения периода технического обслуживания в следующем году. Этот полет ранее был запланирован на конец сентября или начало октября, но отложен, чтобы изучить потенциальный производственный дефект компонента в системе управления полетом .

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Virgin Galactic заявила, что эта новая проблема не связана с предыдущим расследованием. Исследуемый компонент не находился ни на SpaceShipTwo, ни на самолете WhiteKnightTwo, и компания “провела детальные проверки и сканирование, которые показали, что все компоненты соответствуют стандартам качества и безопасности и готовы к полету“.

Федеральное управление гражданской авиации также временно приостановило лицензию Virgin Galactic на запуск в начале сентября, пока оно расследовало, почему SpaceShipTwo вылетел из назначенного ему воздушного пространства во время своего предыдущего полета в июле. FAA завершило расследование и разрешило SpaceShipTwo вылететь 29 сентября.

Эти расследования отложили начало периода обслуживания, о котором Virgin Galactic объявила в августе, на месяц. В августе компания заявила, что планирует начать коммерческие полеты в конце третьего квартала 2022 года. Теперь они ожидают, что эти полеты начнутся в четвертом квартале 2022 года, после перенесенного рейса Unity 23.

“Изменение последовательности нашего периода усовершенствования и полета Unity 23 подчеркивает наши первоочередные меры безопасности, обеспечивает наиболее эффективный путь к коммерческому обслуживанию и является правильным подходом для нашего бизнеса и наших клиентов“, - говорит Майкл Колглейзер, исполнительный директор Virgin. Galactic, в заявлении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic показала интерьер своего космического корабля.