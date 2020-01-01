Virgin Galactic показала интерьер своего космического корабля

Показан внешний вид внутренней части космического самолета SpaceShipTwo.

На мероприятии, проводимом в режиме онлайн из-за продолжающейся пандемии, компания Virgin Galactic рассказала о различных аспектах дизайна интерьера кабины SpaceShipTwo: от сидений до камер, призванных максимизировать впечатления клиентов, которые платят сотни тысяч долларов, чтобы взглянуть на Землю свысока.

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“Во многих отношениях кабина является центральным элементом этого путешествия. Именно эта кабина позволит сотням, а затем и тысячам людей отправиться в одно из самых незабываемых путешествий в своей жизни“, - сказал Майкл Колглазье, бывший руководитель Disney, присоединившийся к Virgin Galactic в качестве главного исполнительного директора в начале этого месяца.

Салон, созданный Virgin Galactic и лондонской дизайнерской фирмой Seymourpowell, имеет шесть посадочных мест различных размеров, предназначенных для удовлетворения разнообразной клиентской базы компании. Сиденья откидываются, увеличивая объем в кабине для людей, чтобы плавать в условиях микрогравитации. Компания спортивной одежды Under Armour разработала костюмы, которые будут носить клиенты, также участвовала в разработке дизайна сидений.

В кабине имеется множество функций, которые, как считает Virgin Galactic, улучшат условия полета для своих клиентов. Окна кабины окружены поручнями, которые компания называет “ореолами“, чтобы клиентом было легче держаться. Существует 16 камер высокого разрешения, в том числе некоторые из них, встроенные в ореолы, чтобы клиенты могли снимать себя с Землей на заднем плане. Задняя часть салона имеет большое тонированное зеркало, так что клиенты могут видеть себя как будто “освещенными естественной яркостью Земли“, согласно информационному бюллетеню компании.

Внешний вид кабины virgingalactic

Другие элементы дизайна получены в результате более поздних испытаний. По словам представителя компании, развитие ореолов вокруг окон было частично основано на отзывах об испытательном полете SpaceShipTwo в феврале прошлого года, когда Бет Мозес, главный тренер астронавтов компании, летала в салоне самолета, чтобы проверить различные аспекты опыта полета.

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Представление салона является одной из последних важных вех в развитии SpaceShipTwo. Компания перевезла корабль из Мохаве, Калифорния, где он был построен и выполнил свои первые испытательные полеты, в Spaceport America в Нью-Мексико в феврале. С тех пор машина выполнила два полета, последний раз 25 июня.

Компания готовится к первому испытательному полету с космодрома, но дата не названа. Если этот полет будет успешным, компания выполнит несколько дополнительных испытательных полетов, в салоне будет находиться до четырех человек.

Virgin Galactic также еще не возобновила продажи билетов, которые были приостановлены после аварии в 2014 году. Ранее в этом году она представила свою программу “Один маленький шаг“, где потенциальные клиенты могли заплатить депозит в размере 1000 долларов, чтобы получить первый шанс купить билеты, когда они поступят в продажу. На сегодняшний день подписались более 400 человек.

Полная трансляция презентации кабины:

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic показала свои космические костюмы.