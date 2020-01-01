Virgin Galactic отложила пассажирские полеты в космос до 2021 года

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SpaceShipTwo не отправит пассажиров в космос в этом году virgingalactic

Перед тем, как пассажиры поднимутся на борт суборбитального космического самолета SpaceShipTwo, фирма космического туризма сделает по крайней мере два испытательных космических полета с полетом в космос из Нью-Мексико, куда компания переехала ранее в этом году. Этой весной Virgin выполнила два теста на космодроме после того, как разразилась новая пандемия коронавируса.

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В своем ежеквартальном отчете, фирма космического туризма заявила, что пандемия "замедлила темп компании" для первого оперативного космического полета из-за новых процедур по охране труда и технике безопасности, в соответствии с руководящими принципами местного и государственного здравоохранения, а также Центра по контролю и профилактике заболеваний.

На данный момент план состоит в том, чтобы первым космическим полетом покинуть космодром Америка этой осенью. Эта миссия запустит только двух летчиков-испытателей, без пассажиров. Если все будет хорошо, Virgin начнет второй космический полет с двумя летчиками-испытателями и четырьмя специалистами по полетам для оценки характеристик кабины клиента.

В Virgin добавили, что безопасность "остается в центре внимания", и расписание рейсов может измениться, если что-то случится непредвиденное. Тем не менее, ожидается, что его основатель Ричард Брэнсон совершит свой первый космический полет в первом квартале 2021 года, ознаменовав запуск полетов для Virgin.

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Первые коммерческие рейсы для Virgin Galactic неоднократно откладывались с тех пор, как компания была основана в 2004 году. Совсем недавно Virgin ожидала отправки платных пассажиров в космос в середине 2020 года; объявление было сделано год назад после слияния Virgin с Social Capital Hedosophia, публичной холдинговой компанией. Тем не менее, в феврале этого года Virgin сообщила, что отодвинет первые оперативные полеты.

Также в феврале Virgin объявила, что планирует возобновить продажу билетов в ближайшее время. Компания начала продажу билетов в декабре 2018 года после того, как VSS Unity, последняя версия SpaceShipTwo, достигла успехов в испытательном полете. В феврале Virgin запустила квалификационную программу "One Small Step", в рамках которой потенциальные пассажиры могли внести возвращаемый депозит в размере 1000 долларов, который дает право быть первыми при возобновлении бронирования.

В ходе телефонной конференции в понедельник с инвесторами заявили, что компания временно приостановила программу "One Small Step" в этом году, и что более 700 человек уже подписались на космический полет.

Virgin сообщила об отсутствии выручки во втором квартале 2020 года, а чистый убыток составил 63 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic для спасения бизнеса.