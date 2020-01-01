Миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic для спасения бизнеса

Британский миллиардер принял решение о продаже половины своих акций.

Ричард Брэнсон хочет продать долю Virgin Galactic в размере почти 1 миллиарда долларов, что составляет половину его доли в созданной им аэрокосмической компании. Financial Times сообщила, что способность Virgin Group продать пакет акций была подтверждена на прошлой неделе.

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На этой неделе цена акций Virgin Galactic выросла почти на 15 процентов, а стоимость компании в пятницу составила 4,17 миллиарда долларов.

Во вторник Virgin Galactic объявила о ежеквартальном чистом убытке в 60 миллионов долларов при доходе всего в 238 тысяч долларов, но акции выросли на новостях о партнерстве с NASA по разработке высокоскоростной авиационной техники и о 400 депозитах для возможных космических полетов компании.

Если Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic, он потенциально может перевести средства в авиакомпании Virgin Group, о которых, как сообщалось в Times, борются в условиях пандемии коронавируса. В прошлом месяце Virgin Australia объявила о банкротстве, и Брэнсон запросил у правительства США кредиты и гарантии на сумму 500 миллионов британских фунтов для Virgin Atlantic.

Virgin Galactic еще не доставляла пассажиров в космос, но компания сообщила в своем финансовом отчете на этой неделе, что сотни возвращаемых депозитов в 1000 долларов могут составить более 100 миллионов долларов в будущем.

Компания еще не установила цены, но заявила, что места первоначально будут продаваться по цене, превышающей цену в 250 000 долларов, предложенную ранним заказчикам.