Тренды YouTube: Динамо – Шахтер. Полный матч и Хата на тата 10 сезон

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Динамо – Шахтер. ПОЛНЫЙ МАТЧ

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Киевское Динамо сыграло вничью со счетом 0:0 домашний матч десятого тура чемпионата Украины против донецкого Шахтера. Игра была абсолютно равной. Шахтер подал немного больше угловых, однако Динамо нанесло на один удар по воротам больше. При этом обе команды по три раза пробили в створ ворот.

Андрей Сердюк – папа-мечтатель – Хата на тата 10 сезон

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Героем нового сезона станет папа-мечтатель Андрей Сердюк. Сейчас он работает электриком, но верит, что в любой момент может кардинально сменить профессию или переехать в Испанию или Англию. Андрей очень темпераментный и коммуникабельный мужчина, который своими разговорами может заморочить голову любому. Он привык откладывать на завтра всю домашнюю работу, но так и не делать ее никогда. Поэтому жене Анне живется ой как не просто.



В 1 выпуске Хата на тата 2021 Андрей впервые в жизни останется на хозяйстве один. Сможет ли он осилить график мамы и выполнить обязательные задания?

Напомним, днем ранее в тренды попали Офшор 95 и Холостячка 2.