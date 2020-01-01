Тренды YouTube: Юра Борисов у Дудя и Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский

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Юра Борисов – «новый Петров» и прыжок с обрыва

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27-летнего Юру Борисова знают по ролям в сериалах Закон каменных джунглей, Мир! Дружба! Жвачка!, а также картинах Т-34, Союз Спасения, Аванпост. В 2020 году Борисов сыграл главную роль в фильме Калашников, в котором рассказывается история парня-самоучки, в 28 лет создавшего легендарное оружие АК-47. 1 сентября на YouTube-канале вДудь вышло интервью Юрия Дудя с молодым артистом. Он рассказал о том, как готовился к роли в фильме Константина Буслова.

Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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3 сентября гостем юмористического YouTube-шоу Что было дальше? стал певец Михаил Шуфутинский. Ведущие программы стали дразнить артиста исполнением его песен. Когда они затянули За милых дам, шансонье признался, что уже 17 лет не поет эту песню. А вот без Еврейского портного, по его словам, не обходится ни один концерт.

Напомним, ранее в тренды попали Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове.