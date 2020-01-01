Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Юра Борисов у Дудя и Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский

Комментариев: 0
В тренде - интервью и развлекательный контент.

Юра Борисов – «новый Петров» и прыжок с обрыва

Читай также: Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

27-летнего Юру Борисова знают по ролям в сериалах Закон каменных джунглей, Мир! Дружба! Жвачка!, а также картинах Т-34, Союз Спасения, Аванпост. В 2020 году Борисов сыграл главную роль в фильме Калашников, в котором рассказывается история парня-самоучки, в 28 лет создавшего легендарное оружие АК-47. 1 сентября на YouTube-канале вДудь вышло интервью Юрия Дудя с молодым артистом. Он рассказал о том, как готовился к роли в фильме Константина Буслова.

Алексей Смирнов x Михаил Шуфутинский | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

3 сентября гостем юмористического YouTube-шоу Что было дальше? стал певец Михаил Шуфутинский. Ведущие программы стали дразнить артиста исполнением его песен. Когда они затянули За милых дам, шансонье признался, что уже 17 лет не поет эту песню. А вот без Еврейского портного, по его словам, не обходится ни один концерт.

Напомним, ранее в тренды попали Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь