В тренде - политика.

Неудобные вопросы Александру Лукашенко

Читай также: Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

На официальном сайте президента Беларуси вы этого видео не увидите. Корреспондентка DW задала неудобные вопросы Александру Лукашенко про президентские выборы 2020.

Беларусь после выборов. Задержания, отключение интернета, отъезд Тихановской

Читай также: Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

В Беларуси продолжаются акции протеста после выборов президента. Второй день по всей стране отключен интернет. Милиция и ОМОН жестко разгоняют протесты. В Минск заранее стянули военные грузовики и закрыли шесть центральных станций метро. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протестующие в ответ используют фейерверки, некоторые в ответ на действия бойцов ОМОНа кидали в их сторону «коктейли Молотова». Также сообщается, что силовики используют машины скорой помощи, чтобы передвигаться по Минску и подъезжать к протестующим. В МВД сообщили о первом погибшем во время протестов в Минске, якобы у него в руках сдетонировало взрывное устройство. Независимые белорусские telegram-каналы призвали жителей страны к бессрочной забастовке с 11 августа.

Напомним, ранее в тренды попали Лукашенко проиграл, но не уходит и Протесты в Беларуси.