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Тренды YouTube: Неудобные вопросы Лукашенко и Беларусь после выборовСпецпроект

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В тренде - политика.

Неудобные вопросы Александру Лукашенко

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На официальном сайте президента Беларуси вы этого видео не увидите. Корреспондентка DW задала неудобные вопросы Александру Лукашенко про президентские выборы 2020. 

Беларусь после выборов. Задержания, отключение интернета, отъезд Тихановской

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В Беларуси продолжаются акции протеста после выборов президента. Второй день по всей стране отключен интернет. Милиция и ОМОН жестко разгоняют протесты. В Минск заранее стянули военные грузовики и закрыли шесть центральных станций метро. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Протестующие в ответ используют фейерверки, некоторые в ответ на действия бойцов ОМОНа кидали в их сторону «коктейли Молотова». Также сообщается, что силовики используют машины скорой помощи, чтобы передвигаться по Минску и подъезжать к протестующим. В МВД сообщили о первом погибшем во время протестов в Минске, якобы у него в руках сдетонировало взрывное устройство. Независимые белорусские telegram-каналы призвали жителей страны к бессрочной забастовке с 11 августа. 

Напомним, ранее в тренды попали Лукашенко проиграл, но не уходит и Протесты в Беларуси.

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Теги: тренды YouTube, видео
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