Тренды YouTube: Офшор 95 и Холостячка 2

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«ОФШОР 95»: ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО

“Кортежи на*й, льготы, б*дь, ваши дачи на*й, всех, с*а, на*й, чтоб простой учитель жил, как президент! А президент жил, как учитель“, - говорил Василий Голобородько в сериале “Слуга народа“.

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Этот бескомпромиссный телевизионный персонаж был за все хорошее против всего плохого - госдач, кортежей, кумовства и коррупции.

Он, по сути, и посадил Владимира Зеленского в реальную президентское кресло.

А еще Голобородько был независимым от олигархов и боролся с ними.

Зато президента Зеленского через сеть оффшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Настоящую историю президента Зеленского и тайны его офшорного бизнеса в фильме-расследовании Елены Логиновой и Якова Любчича “Офшор 95“.

Холостячка 2 сезон – Выпуск 2 от 24.09.2021 | Злата Огневич

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Дмитрий Шевченко произвел неоднозначное впечатление на холостячку во время первой вечеринки. Из-за волнения мужчина закрылся в себе, и ему не досталась роза. Но зато Дмитрий получил возможность первым из всех участников отправиться на индивидуальное свидание 2 сезона проекта Холостячка 2021. Смотрите, как Дмитрий и Злата провели незабываемый день вдвоем.

Напомним, ранее в тренды попали Битва экстрасенсов. Сезон 21 и Беременна в 16.