Вышла Windows 11: Как установить новую операционную систему?

Windows 11 уже доступна для установки.

Microsoft представила миру Windows 11 в виде обновления программного обеспечения для всех устройств с Windows 10, способных работать с новой ОС. Сегодня мы собираемся изучить способы, которыми пользователи могут проверить, готовы ли они к этому обновлению, и способы, которыми это обновление может быть загружено на компьютер с Windows 10. Для большинства людей, не уверенных в мощности своего ПК, этот процесс начинается с быстрого посещения Microsoft PC Health Check.

Сначала проверьте работоспособность ПК

Обновиться можно через Windows Update slashgear.com

С помощью последней версии проверки работоспособности ПК пользователи могут узнать, можно ли на ПК запустить Windows 11. Эта новейшая версия приложения также включает список конкретных причин, по которым ПК может не работать с Windows 11, с рекомендациями. для обновлений.

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После подтверждения готовности ПК к обновлению с Windows 10 до Windows 11 подавляющему большинству пользователей достаточно перейти в “Центр обновления Windows“. Это то, что Microsoft порекомендует сделать большинству пользователей для обновления до Windows 11, начиная с сегодняшнего дня. Зайдите в Пуск - Настройки - Обновление и безопасность - Центр обновления Windows - Проверить наличие обновлений.

Загрузка Windows 11 может занять некоторое время, так что подождите немного. Также не забудьте сохранить все свои самые ценные файлы на внешний жесткий диск или сохранить их в облаке, на случай, если что-то пойдет не так с обновлением до Windows 11.

Ручная установка Windows 11

Microsoft рекомендует не пытаться установить Windows 11 каким-либо другим способом, если это не рекомендовано специалистом службы поддержки.

Другие методы установки ОС включают создание установочного носителя Windows 11. Есть страница загрузки программного обеспечения Windows 11 с кнопкой “Создать инструмент сейчас“. Это проведет вас через шаги, которые необходимо предпринять для установки с установочного устройства.

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На той же странице загрузки программного обеспечения Windows 11 есть доступ к Помощнику по установке. Именно так вы пойдете, если не хотите ждать, пока Microsoft “предложит обновление“ вашему компьютеру. Microsoft рекомендует дождаться, пока вашему устройству “будет предложено обновление до Windows 11“, прежде чем использовать этот Помощник по установке, но это действительно зависит от вас.

Вы также можете создать установку образа. Вам нужно будет использовать DISM или сторонние инструменты, чтобы напрямую применить существующий образ Windows 11 на вашем диске. Microsoft предостерегает от этого метода, поскольку при установке образа Windows 11 не будут проверяться все рекомендуемые требования операционной системы, включая семейство и модель ЦП, а также TPM 2.0 (требуется как минимум TPM 1.2).

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft изменила требования к компьютерам для установки Windows 11.