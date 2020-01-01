Windows 11 получит новое контекстное меню

Новое меню, которое появляется при нажатии правой клавиши.

Центр обновления Windows 11 недавно стал доступен для инсайдеров с новым пользовательским интерфейсом и улучшениями. Помимо меню “Пуск“, панели задач по центру, макетов привязки и других изменений дизайна, даже несмотря на то, что новое контекстное меню выглядит красиво, оно несколько противоречиво. Microsoft в своем блоге рассказала об изменениях, которые заставили их упростить и переработать меню в Windows 11.

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По словам Microsoft, контекстное меню в основном используется для операций с файлами и папками в Windows, и в основном это расширение оболочки.

Обычные команды, такие как копирование, вставка, удаление и переименование, стали более доступны. Фактически, они появляются сверху при открытии.

“Открыть“ и “Открыть с помощью“ сгруппированы вместе, хотя в предыдущей версии Windows они сильно различались.

Поскольку вы новичок в Windows 11, компания сохранила контекстное меню Windows 10 внутри нового меню.

Контекстное меню Windows 10 и контекстное меню Windows 11 рядом microsoft

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Старое контекстное меню появляется при наведении курсора на «Показать дополнительные параметры» или его можно вызвать с помощью сочетания клавиш Shift + F10.

Microsoft может со временем удалить старое контекстное меню по мере увеличения использования и распространения нового контекстного меню.

Microsoft также отмечает, что контекстное меню в Windows 10 необычно длинное и стало нерегулируемым со времен Windows XP с введением IContextMenu.

Напомним, ранее сообщалось, что глава подразделения Windows уходит из компании.