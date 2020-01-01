Microsoft изменила требования к компьютерам для установки Windows 11

Теперь установить операционку смогут и пользователи старых компьютеров и ноутбуков.

В пятницу Microsoft объявила об изменении минимальных операционных требований Windows 11, хотя ослабление ограничений вряд ли повлияет на совместимость (или ее отсутствие) с Mac.

Софтверный гигант подробно описал минимальные системные требования Windows 11 в своем блоге, особо отметив процессоры и базовые ПК, совместимые с будущей операционной системой.

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Как было объявлено ранее, для Windows 11 требуется 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ места на жестком диске. Машины также должны поддерживать безопасную загрузку UEFI, версию 2.0 Trusted Platform Module (TPM) и включать видеокарту, совместимую с DirectX 12.

Сегодня Microsoft добавила процессоры Intel Core X и Xeon W, а также Core i7-7820HQ в Surface Studio 2 в список процессоров, совместимых с Windows 11. Это дополнение - дань уважения пользователям, которые, несмотря на то, что у них было довольно современное оборудование (Core X и Xeon W - это разработки Intel 7-го поколения), казалось, остались без внимания, когда было объявлено об операционной системе.

Microsoft разъяснила ситуацию, заявив, что ограничения на установку будут применяться только тогда, когда пользователи попытаются перейти с Windows 10 на Windows 11 через механизм Windows Update. Согласно отчету, пользователи старых компьютеров, которые не соответствуют рекомендациям компании, могут загрузить ISO-образ операционной системы и установить его вручную.

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Тем не менее, Windows 11 вряд ли будет эффективно работать на Intel Mac из-за требований Microsoft TPM 2.0. Хотя некоторые компьютеры Mac, выпущенные в период с 2016 по 2019 год, могут похвастаться процессорами с TPM 2.0, Apple не развернула поддержку протокола безопасности.

В настоящее время существует обходной путь, который включает редактирование имен определенных системных файлов перед установкой, чтобы обойти проверки Windows 11, но этот процесс не гарантирует успеха.

Напомним, ранее сообщалось. что вышла новая версия Windows 11 для всех желающих.