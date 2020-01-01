Windows 11 выйдет 5 октября: Какие компьютеры получат ее первыми?

Microsoft опубликовала список "новых подходящих устройств", которые будут получать Windows 11 первыми.

Мы приближаемся к дате запуска Windows 11: Microsoft объявила, что следующее поколение ее операционной системы для ПК стартует с 5 октября в виде бесплатного обновления.

Компания будет выпускать Windows 11 волнами, поэтому вы можете не увидеть возможности обновления в первый же день. В сообщении в блоге, объявляющем дату запуска, руководитель отдела маркетинга Windows Аарон Вудман сказал, что "сначала будет предложено обновление для новых подходящих устройств".

Читай также: Новый Пуск и интерфейс: В Сеть утекла бета-версия Windows 11

Эти устройства включают: Acer Swift 5, Acer Swift X, Asus Zenbook Flip 13 OLED, Asus Zenbook 14, Alienware X15, Alienware X17, Dell XPS 13, HP Spectre x360 14, HP Envy x360 15, Lenovo Yoga 7, Lenovo Yoga Slim 7i. Pro, Samsung Galaxy Book Pro, Samsung Galaxy Book Pro 360, а также Surface Pro 7 и Surface Laptop 4 от Microsoft.

Windows 11 будет продолжать разворачиваться на поддерживаемых устройствах до середины 2022 года, и Вудман сказал, что Microsoft будет учитывать "соответствие оборудования требованиям, показатели надежности, возраст устройства и другие факторы, влияющие на процесс обновления". Появится всплывающее окно Центра обновления Windows, чтобы предупредить вас, когда ваш компьютер сможет установить обновление, и вы также можете щелкнуть "Настройки", "Центр обновления Windows", а затем выбрать "Проверить наличие обновлений", чтобы узнать, готов ли ваш компьютер. Microsoft готовится выпустить новое приложение PC Health Check, доступное в настоящее время для инсайдеров Windows, чтобы все пользователи ПК могли проверить соответствие своих компьютеров Windows 11.

Читай также: Возвращение Скрепыша: В Windows 11 вернется виртуальный помощник

В июне Microsoft открыла бета-версию Windows 11 для участников своей программы Windows Insiders. Этим летом бета-версия вызвала некоторую путаницу со своим списком системных требований ПК с Windows 10, необходимых для обновления до Windows 11, и хотя Microsoft с тех пор прояснила эти требования и предоставила обходной путь для ПК, которые не соответствуют минимальным стандартам, похоже, технически неподдерживаемые машины не будут получать обновления программного обеспечения Windows 11 или потенциально даже исправления безопасности. Учитывая, что Microsoft предоставила список ПК с Windows 11 в своем объявлении о дате запуска (и подробно описала выдающиеся качества каждой машины), кажется довольно очевидным, что компания хочет, чтобы вы купили новый ноутбук у одного из ее партнеров по оборудованию.

Но если вы не хотите покупать новый компьютер, а ваш текущий компьютер может работать под управлением Windows 11, вы все равно можете отложить обновление, Microsoft заявила, что продолжит поддерживать Windows 10 до 14 октября 2025 года, так что у вас есть четыре года, чтобы подготовиться к неизбежному.

Напомним, ранее сообщалось, что вышла новая версия Windows 11 для всех желающих.