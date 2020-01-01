TCL патентует смартфон со съемным модулем двойной камеры

Многие компании решили запатентовать съемные модули камер.

Съемные модули камеры в смартфонах, по-видимому, являются новой тенденцией в недавних патентных заявках, поданных несколькими компаниями. Теперь к ним присоединилась и TCL, запатентовав смартфон со съемным модулем с двумя камерами, который можно использовать в качестве фронтальной и задней.

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Согласно отчету LetsGoDigital, китайский бренд электроники подал патент на образец в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая). Глядя на изображения патентов TCL, устройство напоминает современный телефон с модулем двойной камеры на задней панели. Хотя этот модуль можно отделить от основного корпуса.

Примечательно, что после отсоединения камеры есть возможность установить модуль сбоку смартфона. Пользователи могут установить модуль сбоку благодаря двум небольшим разъемам, которые позволят делать селфи-снимки с высоким разрешением, поскольку модуль камеры теперь обращен вперед. Это будет особенно полезно для отличных снимков, поскольку система с двумя камерами может также включать широкоугольный объектив, а более высокое разрешение может также помочь при онлайн-видеоконференциях.

На данный момент неизвестно, можно ли использовать съемный модуль камеры без подключения к смартфону. Для этого он должен иметь собственный небольшой источник питания и модуль связи, которые в патенте не описаны. Кроме того, до сих пор неизвестно, действительно ли компания работает над таким продуктом или охватывает все аспекты.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.