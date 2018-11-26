LG запатентовала смартфон с 16 камерами

Смартфон сможет использовать камеры по отдельности.

Южнокорейская компания LG Electronics стояла в первых рядах производителей смартфонов, которые предлагали покупателям свои аппараты, оснащенные сразу двумя основными камерами. Сперва это был LG Optimus 3D в далеком 2011 году, в котором такая камера позволяла создавать трехмерные фотографии, но в конечном итоге он и его последователи не имели коммерческого успеха. В конце концов, в 2016 году она показала миру очередной аппарат – LG G5, который ознаменовал собой успешный запуск новой волны смартфонов с двумя камерами, хотя сам G5 в итоге оказался опять-таки провальной моделью из-за своей модульной конструкцию.

Читай также: Huawei готовит к выпуску смартфон с четырьмя камерами

В итоге, на сегодняшний день нас уже не удивишь подобной “мелочью“ в виде двух объективов для основной камеры, тем более, что уже есть не один аппарат с тремя объективами и даже четырьмя, а по слухам предстоящий к выходу смартфон Nokia PureView 9 будет иметь уже целых пять камер. Но это все мелочь в сравнении с тем, что предлагает теперь LG: в поданных заявках в Ведомство по патентам и товарным знакам США, значится патент со смартфоном, у которого будет модуль основной камеры сразу со 16 объективами, расположенных в виде матрицы.

Причем сами объективы в такой матрице могут располагаться под различными углами и делать снимки с различных углов, благодаря чему в процессе съемки могут реализовываться различные сценарии. Например, пользователь может выбрать какой-нибудь один объектив и сделать на него фотографию.

Описание камер в патенте LetsGoDigital

Кроме того, можно сделать фото сразу на все объективы с различными параметрами съемки и выбрать лучший снимок. А можно все эти фотографии объединить вместе и создать анимированную картинку. В дальнейшем, часть фотографии можно вырезать и заменить тем фрагментом, который был получен на другую камеру с иным углом съёмки, делая возможным выбрать нужную позу объекта портретной съемки.

Напомним, ранее сообщалось, что LG создает складывающийся смартфон.