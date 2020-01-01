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Vivo запатентовала телефон со съемным модулем камеры на дисплее

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Vivo недавно получила патент Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Патент предназначен для нового инновационного дизайна, который демонстрирует смартфон со съемным модулем селфи-камеры под дисплеем.
Патент на смартфон
Патент на смартфон
mysmartprice.com

Патент китайского производителя смартфонов описывает модуль камеры с дисплеем, который можно вынуть из корпуса телефона. Этот съемный модуль камеры будет вставлен в один из верхних углов смартфона, что позволит ему соединяться с корпусом без видимых выпуклостей. Кроме того, устройство по-прежнему будет предлагать полный фронтальный экран с подключенным к нему модулем или без него. Технология камер под дисплеем уже стала реальностью и уже некоторое время доступна на коммерческом рынке. Так что дизайн, хотя и новаторский, не совсем диковинный.

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Хотя в патенте довольно подробно описаны схемы, показывающие механизм разблокировки, который позволяет пользователям отсоединять блок камеры. Кроме того, в нем также описаны две процедуры перемещения, которые позволяют модулю вращаться наружу, чтобы он служил типичным стрелком для селфи. Сам модуль будет содержать собственную линзу и не будет зависеть от линзы, прикрепленной к дисплею. Другими словами, он будет работать так же, как всплывающая камера.

Патент на смартфон
Патент на смартфон
mysmartprice.com

Хотя дизайн интересен, его практичность и использование все еще под вопросом. Наличие съемной камеры может быть полезно, поскольку она может действовать как удаленная камера, которую можно размещать и снимать, управляя ею со своего смартфона. Правда, неизвестно, поддерживает ли модуль какие-либо беспроводные приемники. Имейте в виду, что на данный момент это всего лишь патент и может быть попыткой компании охватить все направления.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo показала телефон без разъемов и кнопок.

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Теги: Vivo, смартфон, патент
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