Vivo запатентовала телефон со съемным модулем камеры на дисплее

Vivo недавно получила патент Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Патент предназначен для нового инновационного дизайна, который демонстрирует смартфон со съемным модулем селфи-камеры под дисплеем.

Патент китайского производителя смартфонов описывает модуль камеры с дисплеем, который можно вынуть из корпуса телефона. Этот съемный модуль камеры будет вставлен в один из верхних углов смартфона, что позволит ему соединяться с корпусом без видимых выпуклостей. Кроме того, устройство по-прежнему будет предлагать полный фронтальный экран с подключенным к нему модулем или без него. Технология камер под дисплеем уже стала реальностью и уже некоторое время доступна на коммерческом рынке. Так что дизайн, хотя и новаторский, не совсем диковинный.

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Хотя в патенте довольно подробно описаны схемы, показывающие механизм разблокировки, который позволяет пользователям отсоединять блок камеры. Кроме того, в нем также описаны две процедуры перемещения, которые позволяют модулю вращаться наружу, чтобы он служил типичным стрелком для селфи. Сам модуль будет содержать собственную линзу и не будет зависеть от линзы, прикрепленной к дисплею. Другими словами, он будет работать так же, как всплывающая камера.

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Хотя дизайн интересен, его практичность и использование все еще под вопросом. Наличие съемной камеры может быть полезно, поскольку она может действовать как удаленная камера, которую можно размещать и снимать, управляя ею со своего смартфона. Правда, неизвестно, поддерживает ли модуль какие-либо беспроводные приемники. Имейте в виду, что на данный момент это всего лишь патент и может быть попыткой компании охватить все направления.

Напомним, ранее сообщалось, что Vivo показала телефон без разъемов и кнопок.