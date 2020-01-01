Трудно ремонтировать: Новый iPhone 13 Pro разобрали до винтика

Новый смартфон оказался очень капризным в ремонте.

Разборка iFixit показала, что уменьшение размера выемки во всей линейке Apple iPhone 13 стало возможным благодаря новому массиву Face ID, который объединяет прожектор и точечную защиту в один модуль. При этом разговорный динамик сопровождается переносом из выемки на верхнюю лицевую панель.

Инженеры из iFixit поделились этими подробностями после прямой трансляции подробного процесса разборки iPhone 13 Pro. Они также дали телефону оценку ремонтопригодности всего 5/10, что ниже 6/10 для iPhone 12 Pro в прошлом году.

Разборка iPhone 13 Pro ifixit

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Кроме того, iFixit пояснил, что точечный проектор в передней камере “в этом году переместился от края к центру модуля“. В этот новый модуль встроен прожектор, поэтому он перемещен из своего предыдущего положения на дисплее. iFixit также подтвердил, что замена дисплея сломает Face ID.

“Face ID работает, даже когда мы отключили передний датчик в сборе. Однако любая замена дисплея выбивает Face ID. Мы попытались перенести датчики со старого дисплея и перенести оборудование Face ID Похоже, дисплей привязан к телефону через серийный номер“.

Разборка iPhone 13 Pro ifixit

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Одно особенно досадное изменение, с которым вам, возможно, придется мириться, если вы когда-нибудь решите взять дело в свои руки и попытаться отремонтировать iPhone самостоятельно, заключается в том, что винты крепления верхнего динамика застряли под материнской платой. Это означает, что вам придется снять плату, чтобы поменять динамик. Это изменение связано с перемещением динамика на верхнюю панель.

Разборка iPhone 13 Pro ifixit

В общем, именно эти изменения и привели к снижению рейтинга ремонтопригодности. Это, в сочетании со следующими красными отметками, указывающими на ремонтопригодность iPhone 13:

Нет простого способа заменить заднее стекло. Разбитые стекла по-прежнему являются обычным явлением, несмотря на то, что с годами их долговечность улучшилась.

Сопряжение программных компонентов, которое без необходимости усложняет процесс ремонта и снижает вероятность ремонта сторонними организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что новый Apple MacBook Pro признали непригодным к ремонту.