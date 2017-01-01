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Новый Apple MacBook Pro признали непригодным к ремонту

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Также специалисты узнали, что у него внутри.
MaсBook Pro в разобранном виде
MaсBook Pro в разобранном виде
ifixit

Недавно анонсированный 16-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro уже стал объектом для изучения специалистами iFixit. В целом было отмечено, что компания внесла не так много изменений в свою новинку, по сравнению с прежней моделью.

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Помимо обновлённой клавиатуры ножничного типа, которая считается более надёжной, самые значимые изменения в модели 2019 года затронули систему управления температурой и аккумулятор. Отверстия для выхода воздуха стали несколько больше, чем у прошлого MacBook Pro, а новые вентиляторы получили увеличенные лопасти, обеспечивающие большую производительность.

Кроме того, новая 16-дюймовая модель получила аккумулятор ёмкостью 8790 мАч, который считается самым мощным за всю историю линейки MacBook. Также радиаторы стали на 35% больше, чем в предыдущих моделях, и прикреплены к изогнутым секциям, которые ведут к каждому из вентиляторов.

Но плохая новость заключается в том, что ноутбук практически не ремонтопригоден. В отличие от других производителей, Apple продолжает избегать создания своих конструкций более модульными. Соответственно, при покупке это следует учесть.

Так, за ремонтопригодность специалисты iFixit дали MacBook Pro всего 1 балл из 10. Хотя второстепенные компоненты являются модульными, пайка процессора, оперативной памяти, и флеш-память на плате, использование клея и заклепок на клавиатуре, аккумуляторе, динамиках и сенсорной панели затрудняет ремонт каждой детали, а использование датчика Touch ID в качестве выключателя питания значительно усложняет ремонт.

Напомним, ранее сообщалось, что MacBook Pro лишится версии на 15 дюймов.

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Теги: iFixit, MacBook Pro, Apple, ремонт
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