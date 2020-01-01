iPhone 14 Pro лишится челки и получит камеру на 48 МП

Переднюю камеру смартфона поместят в отверстие на экране.

Всего через несколько дней после начала предварительных заказов на iPhone 13 известный аналитик Apple Минг-Чи Куо рассказал о будущих моделях. В исследовательской записке, опубликованной MacRumors, Куо поделился некоторыми из своих ключевых ожиданий в отношении оборудования для моделей iPhone 14 Pro в следующем году, в том числе перфорированного дисплея и 48-мегапиксельного широкоугольного объектива для системы задней камеры.

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Дизайн с перфорацией относится к дисплею с небольшим круглым вырезом для передней камеры, как это видно на многих последних смартфонах Samsung. Такая конструкция приведет к удалению выемки, а датчики Face ID, скорее всего, переместятся под дисплей. Куо сказал, что Apple также работает над iPhone с сенсорным идентификатором под экраном, который будет выпущен в 2023 году.

Что касается задней камеры, то 48-мегапиксельный широкоугольный объектив будет обновлением по сравнению с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом на моделях iPhone 13 Pro.

Ожидается, что Apple выпустит линейку iPhone 14 во второй половине 2022 года в соответствии с обычными сроками выпуска. Куо также подтвердил, что Apple планирует выпустить iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G в первой половине 2022 года.

В соответствии с исследованием, проведенным сегодня утром аналитиком Morgan Stanley Кэти Хуберти, Куо сказал, что предварительные заказы на серию iPhone 13 были выше, чем на серию iPhone 12, особенно на модели Pro более высокого класса.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Apple по маркетингу покидает пост.