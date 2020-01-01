Макет iPhone 13 Pro Max показали на видео
У нас теперь есть представление о том, как будет выглядеть смартфон iPhone 13 Pro Max. Ранее ходили слухи о дизайне устройства с меньшим вырезом. Теперь мы можем взглянуть на макет iPhone этого года.
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Конечно, в сентябре может быть представлен другой дизайн телефона, но есть большая вероятность, что мы увидим именно такой дизайн.
Ожидается, что Apple выпустит три модели телефона: iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Ходят слухи, что все три телефона будут оснащены новым процессором Apple A15, а также обновленными камерами и многим другим.
Напомним, ранее сообщалось, что новый iPhone может получить объектив с большой диафрагмой.
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