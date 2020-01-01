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Новый iPhone может получить объектив с большой диафрагмой

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iPhone 13 Pro Max будет снимать быстрее.
iPhone 13 Max может получить улучшенную камеру
iPhone 13 Max может получить улучшенную камеру
gizchina.com.ua

Если вы предпочитаете снимать при слабом освещении без необходимости настраивать экспозицию, ISO или добавлять вспышку, тогда вам пригодится объектив с большей диафрагмой. Хорошая новость заключается в том, что это то, чего мы можем ожидать в iPhone 13 Pro Max, по крайней мере, так утверждает аналитик Минг-Чи Куо.

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По словам часто точного аналитика, он считает, что для iPhone 13 Pro Apple, как ожидается, сохранит настройку камеры, аналогичную iPhone 12 Pro Max. Тем не менее, будут небольшие изменения в диафрагме основной камеры, где, по всей видимости, Apple увеличит диафрагму с f / 1,6 до f / 1,5.

Падение с f / 1,6 до f / 1,5 может показаться не таким уж большим для большинства людей, но для фотоаппаратов это своего рода большое дело. Вот почему иногда, когда вы видите в продаже объективы для фотоаппаратов, модели с большей светосилой, даже если разница составляет 0,2 или 0,3, разница в цене может быть огромной. Это связано с тем, что большая диафрагма пропускает больше света, что, в свою очередь, делает камеру «быстрее» при съемке фотографий.

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Это важно не только для снимков при слабом освещении, но и для динамичных снимков, потому что более быстрая камера означает, что момент можно запечатлеть быстрее и с меньшим размытием. Для тех, кто, возможно, надеялся на более радикальное обновление камеры, Куо утверждает, что Apple резервирует их для своих моделей 2022 и 2023 годов, поэтому вам, возможно, придется подождать.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп.

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Теги: iPhone 13 Max, камера
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