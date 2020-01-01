Новый iPhone может получить объектив с большой диафрагмой

iPhone 13 Pro Max будет снимать быстрее.

Если вы предпочитаете снимать при слабом освещении без необходимости настраивать экспозицию, ISO или добавлять вспышку, тогда вам пригодится объектив с большей диафрагмой. Хорошая новость заключается в том, что это то, чего мы можем ожидать в iPhone 13 Pro Max, по крайней мере, так утверждает аналитик Минг-Чи Куо.

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По словам часто точного аналитика, он считает, что для iPhone 13 Pro Apple, как ожидается, сохранит настройку камеры, аналогичную iPhone 12 Pro Max. Тем не менее, будут небольшие изменения в диафрагме основной камеры, где, по всей видимости, Apple увеличит диафрагму с f / 1,6 до f / 1,5.

Падение с f / 1,6 до f / 1,5 может показаться не таким уж большим для большинства людей, но для фотоаппаратов это своего рода большое дело. Вот почему иногда, когда вы видите в продаже объективы для фотоаппаратов, модели с большей светосилой, даже если разница составляет 0,2 или 0,3, разница в цене может быть огромной. Это связано с тем, что большая диафрагма пропускает больше света, что, в свою очередь, делает камеру «быстрее» при съемке фотографий.

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Это важно не только для снимков при слабом освещении, но и для динамичных снимков, потому что более быстрая камера означает, что момент можно запечатлеть быстрее и с меньшим размытием. Для тех, кто, возможно, надеялся на более радикальное обновление камеры, Куо утверждает, что Apple резервирует их для своих моделей 2022 и 2023 годов, поэтому вам, возможно, придется подождать.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung хочет выпустить смартфон с камерой на 144 Мп.