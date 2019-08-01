Новый iPhone получит поддержку стилуса

А как же заветы Джобса?

"Кому нужен стилус?", - эта фраза прозвучала из уст Стива Джобса в 2007 году во время презентации первого iPhone. Через несколько лет после выхода Samsung Galaxy Note со стилусом в Apple поняли, что существует определённая группа пользователей, которые рисуют. И что стилус имеет право на существование.

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Первыми стилус получили планшеты iPad Pro, а теперь дошла очередь и до iPhone. По крайней мере об этом заявляют аналитики из Citi Research. Также они утверждают, что будет поддерживаться именно что второе поколение, которое тому же iPad 2018 до сих пор не доступен. Кроме предположения о появлении поддержки стилуса в iPhone 11, Citi Research рассказала, что новые смартфоны от Apple должны получить более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную в случае преемника iPhone XR. Фронтальная камера должна получить разрешение в 10 Мп, в то время как главный модуль будет иметь разрешение 14 Мп.

Напомним, что анонс и выход новых iPhone ожидается уже в сентябре. Судя по последним данным, компания снова представит три iPhone: продолжение линеек iPhone XS и iPhone XS Max, а также сверхпопулярной линейки iPhone XR.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали макеты новых iPhone.