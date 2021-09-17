Тренды YouTube: Холостячка 2 сезон и Лига Смеха 2021

В тренде - ТВ-шоу.

Холостячка 2 сезон – Выпуск 1 от 17.09.2021 | Злата Огневич

Злата Огневич – героиня нового сезона, известная певица и талантливая музыкантша. В этом году она решится открыть свое сердце и впустить в него новую любовь. Кто станет избранником Златы? Следите за новой романтической историей вместе с нами.

Читай также: Тренды YouTube: Тима Белорусских у Дудя и Михаил Галустян х Григорий Лепс

В 1 выпуске реалити Холостячка 2021 Злата Огневич познакомится с мужчинами, которые пришли бороться за ее сердце. Бизнесмены, владельцы и основатели компаний, врачи, каскадеры, психологи, танцовщики и даже полицейские будут пытаться покорить певицу. Более того, мужчины будут поражать необычным появлением. Богдан Коломейко прилетит на вертолете. Владислав Ясько эффектно подъедет на спорткаре. Роман Васильев превратит появление в сказку и прискачет на белом коне. И это лишь только начало.

Лига Смеха 2021, Фестиваль 8-го сезона

Читай также: Тренды YouTube: Ивангай у Дудя и где он так часто пропадает

На Фестивале 8-го сезона представили новых тренеров и команды - СМТ, г. Полтава, Дуракам закон не писан, г. Нежин, Планета, г. Киев, Моя Провинция, Винницкая область, Мы слышали Гагару, г. Сумы, Шакира-Шакира, г. Минск, Беларусь, Владимирский Централ город Северный, Пошло-Поехало, г. Николаев, г. Тернополь и НОС, г. Херсон.

Напомним, днем ранее в тренды попали Бой Усика - Джошуа и пресс-конференция после боя.