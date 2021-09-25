Тренды YouTube: Бой Усика - Джошуа и пресс-конференция после боя

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Александр Усик — Энтони Джошуа. Обзор боя 25.09.21

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Бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоялся 25 сентября и попал в топ трендов YouTube. Смотрите лучшие моменты боя за пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Усик про реванш против Джошуа! Пресс конференция после боя

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После боя против Джошуа Александр Усик обратился к фанатам и критикам, после чего провел пресс-конференцию, на которой рассказал о поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что Как спастись от коронавируса и Четвертая волна.