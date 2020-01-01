Тренды YouTube: Ивангай у Дудя и где он так часто пропадает

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Ивангай – где он пропадал / вДудь

Известный ютубер из Украины Ивангай несколько лет назад перестал выпускать ролики на своем

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канале. Юрий Дудь решил взять у него интервью и спросил, почему Ивангай пропал из ютуба, как он набрал 17 000 000 подписчиков, кто его родители и сколько он зарабатывает.

Где я так часто пропадаю?

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После интервью Дудю сам Ивангай уже на своем канале опубликовал ролик, в котором также объяснил свое исчезновение. Заодно он показал свою комнату, бриллиантовую кнопку Ютуба и оборудование, на котором монтирует свои видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Artik & Asti - Истеричка и Jah Khalib – Искал-Нашел.