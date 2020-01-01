Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Ивангай у Дудя и где он так часто пропадает

Комментариев: 0
В тренде - украинский ютубер.

Ивангай – где он пропадал / вДудь

Известный ютубер из Украины Ивангай несколько лет назад перестал выпускать ролики на своем

Читай также: Тренды YouTube: Karna.val — Опять домой и Лошак у Дудя

канале. Юрий Дудь решил взять у него интервью и спросил, почему Ивангай пропал из ютуба, как он набрал 17 000 000 подписчиков, кто его родители и сколько он зарабатывает.

Где я так часто пропадаю?

Читай также: Тренды YouTube: Loboda - Родной и От пацанки до панянки

После интервью Дудю сам Ивангай уже на своем канале опубликовал ролик, в котором также объяснил свое исчезновение. Заодно он показал свою комнату, бриллиантовую кнопку Ютуба и оборудование, на котором монтирует свои видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Artik & Asti - Истеричка и Jah Khalib – Искал-Нашел.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь