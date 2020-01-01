Тренды YouTube: Тима Белорусских у Дудя и Михаил Галустян х Григорий Лепс

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Тима Белорусских – приговор, дочь, Беларусь / вДудь

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Певец Тима Белорусских стал новым героем Юрия Дудя. В интервью он рассказал об отцовстве в 16 лет, своем отношении к протестам в Беларуси и аресте по делу о наркотиках, который произошел в январе.

Михаил Галустян х Григорий Лепс | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Новыми гостями юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?" стали актер и комик Михаил Галустян и артист Григорий Лепс.

Вместе с Михаилом комики узнают, почему закрылась "Наша Russia" и что происходит на концертах СуперЖорика, а сегмент с певцом понемногу превращается в "Поле чудес".

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