В Apple Watch 7 нашли секретный передатчик

Apple Watch Series 7 поддерживают беспроводную передачу данных, но, вероятно, только для внутреннего использования Apple.

Согласно документам FCC, просмотренным MacRumors, модели Apple Watch Series 7 оснащены новым модулем, который обеспечивает беспроводную передачу данных на частоте 60,5 ГГц.

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В документации указано, что модуль 60,5 ГГц активируется только тогда, когда Apple Watch помещены на проприетарную магнитную док-станцию ​​с соответствующим модулем 60,5 ГГц, но эта док-станция, скорее всего, будет зарезервирована для использования сотрудниками Apple. Например, возможно, что магазины Apple Store могут использовать док-станцию ​​для беспроводного восстановления Apple Watch, и если это так, будет интересно посмотреть, есть ли у моделей Series 7 по-прежнему скрытый диагностический порт для проводного подключения.

Док-станция имеет номер модели A2687 и питается от порта USB-C, согласно документам, которые впервые заметили аналитики Barclays Блейн Кертис и Том О'Мэлли. Документы были поданы в конце августа и опубликованы на прошлой неделе.

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Неясно, насколько быстрой будет беспроводная передача данных Apple Watch, но мы понимаем, что скорость USB 2.0 до 480 Мбит / с вполне возможна. Также неясно, будет ли эта технология когда-либо доступна в качестве ориентированной на потребителя функции на Apple Watch или других продуктах Apple в будущем, таких как давно ходивший по слухам беспортный iPhone.

Apple еще не объявила дату выпуска Apple Watch Series 7, и на сайте компании до сих пор нет страницы технических характеристик новых моделей. Apple только заявила, что модели Series 7 будут “доступны позже этой осенью“.

Напомним, ранее сообщалось, что выпуск Apple Watch Series 7 может быть отложен.