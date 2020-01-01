Выпуск Apple Watch Series 7 может быть отложен

Часы могут представит позже.

До сегодняшнего дня многие ожидали, что Apple Watch Series 7 дебютирует одновременно с линейкой iPhone 13. Теперь, когда приближается сентябрьское событие Apple, похоже, что выпуск Series 7 может быть отложен из-за производственных проблем.

Читай также: Глава Apple по маркетингу покидает пост

По словам Nikkei Asia корень проблемы - в "сложном дизайне Series 7". Предположительно, мелкосерийное производство началось на прошлой неделе, но результаты были неудовлетворительными, потому что конструкция "значительно отличается" от предыдущих версий и возникли проблемы со сборкой электронных модулей, компонентов и дисплеев. Задержка была также подтверждена в докладе Bloomberg, который цитируется анонимный источник, близкий к этому вопросу.

Слухов о 7-й серии было меньше по сравнению с предыдущими годами, но одна вещь, которая фигурировала всегда, что часы получат редизайн. До сих пор мы видели несколько рендеров часов с плоской кромкой, которые выглядят как мини-iPhone. Еще один недавний слух - размер экранов увеличивается с 40 мм и 44 мм до 41 мм и 45 мм.

Но Nikkei утверждает, что не обязательно внешний дизайн вызывает проблемы, хотя большие экраны в конечном итоге играют определенную роль. В отчете также говорится, что новые функции, такие как мониторинг артериального давления, потребовали от Apple перенастроить внутреннюю конструкцию часов. Или, просто, для этого нужно втиснуть больше компонентов в часы, которые не так уж и больше, чем его предшественник. Это то, что, как сообщается, вызывает проблемы с производством, и эта проблема только усугубилась пандемией. В частности, Nikkei говорит, что неспособность Apple лично работать со своими поставщиками для проверки спецификаций означает, что компания сталкиваются с проблемами проектирования только после запуска тестового производства.

Читай также: Apple анонсировала наушники AirPods Max за 549 долларов

Почти наверняка этой осенью у нас снова будет несколько мероприятий Apple . Но до сих пор считалось, что событий может быть только два. В то время как iPad Mini, Apple Watch Series 7 и AirPods 3 планировалось запустить вместе с линейкой iPhone 13 в сентябре, ожидается, что новые MacBook M1X и Mac Mini дебютируют в конце ноября. Но теперь похоже, что Apple Watch потенциально могут быть представлены на отдельном мероприятии, как это было в прошлом году с Series 6 и Apple Watch SE. Также возможно, что Apple может объявить о выпуске Series 7 в сентябре, но выйдет гораздо позже.

Честно говоря, это практически невозможно предсказать, потому что это будет зависеть от того, когда Series 7 поступит в массовое производство. И мы не можем знать, когда Series 7 поступит в массовое производство, пока результаты тестового производства не будут удовлетворительными. По сути, все сводится к тому, насколько быстро Apple сможет исправить эти производственные ошибки. Остальным из нас просто придется подождать до сентября, чтобы увидеть, как все обернется.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новые смарт-часы с Touch ID.