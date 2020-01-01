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Названа себестоимость производства Apple Watch Series 6

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На создание одного устройства уходит 136 долларов.
Apple Watch Series 6
Apple Watch Series 6
gizmochina.com

Apple в настоящее время является лидером мирового рынка умных часов. Серия часов этой серии имела успех во всем мире благодаря агрессивному маркетингу компании. Новый отчет показал, что на производство единицы Apple Watch Series 6 уходит всего 136 долларов.

Согласно отчету Counterpoint Research, анализ BoM (список материалов) для Watch Series 6 показал, что строительство устройства стоит около 136 долларов США. Стоимость прикладного процессора, дисплея, датчиков и корпуса вместе составляет примерно 68 процентов от общей стоимости носимого устройства. Watch Series 6 оснащены OLED-дисплеем Always On Retina LTPO с максимальной яркостью 1000 нит. Но поскольку компания исключила функцию Force Touch в модели, общий размер BoM был уменьшен.

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Это даже сделало умные часы от гиганта из Купертино тоньше на 0,3 мм по сравнению с их предшественником. Дисплей вместе с сенсорным модулем, усиленным стеклом ION-X, составляет около 13,2% от общей стоимости устройства. Новейшие Apple Watch поставляются с SIP (System In Package) с двухъядерными ядрами, основанными на "маленьких" энергоэффективных ядрах чипсетов A13, которые, по утверждению производителя iPhone, на 20 процентов быстрее, чем SIP предыдущего поколения.

Модуль SIP умных часов вместе с 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ внутренней памяти составляет примерно 23,7% от общей стоимости устройства. Для тех, кто не знает, часы Watch Series 6 начинаются с 399 долларов в США. Продукция Apple, как известно, приносит значительную прибыль, поэтому неудивительно, что фактическая стоимость составляет менее половины ее розничной цены.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы украинские цены на Apple Watch Series 6, Apple Watch SE и iPad Air.

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Теги: Apple, Apple Watch Series 6
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