iMac, iPad Pro, AirTags и Apple TV: Что показали на презентации Apple

Компания обновила продукты и представила новинки.

Первая презентация Apple в 2021 году показала, что компания сделала большой шаг вперед, объявив что-то новое почти в каждой категории продуктов, которые она предлагает. Появился не только новый Mac, но и обновленный iPad Pro, а также продукт, который люди с нетерпением ждали, Что показали на презентации?

iMac

iMac 2021 apple

Как и ожидалось, новый iMac стал звездой шоу. Новый 24-дюймовый iMac лишь немного больше 21,5-дюймовой модели, которую он заменяет, и представлен во множестве красивых пастельных тонов, в том числе в новом пышном фиолетовом цвете, который Apple анонсировала для iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Читай также: Apple анонсировала наушники AirPods Max за 549 долларов

Новый дизайн также стал намного изящнее, хотя у него все еще есть фирменный подбородок старой модели.

Внутри 24-дюймовый iMac оснащен чипом Apple M1, что делает его не только более мощным, чем его предшественники x86, но и менее подверженным нагреву и шуму. Apple заявляет, что новые iMac на 50 процентов тише своих предыдущих моделей.

На некоторых моделях у вас также будет доступ кTouch ID, впервые среди настольных компьютеров компании. Еще одно заметное обновление - новая камера FaceTime 1080p. Линейка 24-дюймовых iMac будет начинаться с 1299 долларов, когда они поступят на предварительный заказ 20 апреля.

iPad Pro

iPad Pro 2021 apple

После того, как Apple выпустила iPad Air 2020, это оставило iPad Pro в неловком положении. Помимо таких функций, как Face ID и технология отображения ProMotion компании, не было веских причин покупать iPad Pro по сравнению с менее дорогим iPad Air. Менее чем через год компания анонсировала Pro, чтобы отличать его от остальной линейки планшетов.

Новым для 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей является добавление фирменного чипа M1. Да, Apple устанавливает свои флагманские микросхемы для настольных ПК и ноутбуков в один из своих планшетов.

Читай также: Apple анонсировала онлайн-кинотеатр и кредитную карточку

12,9-дюймовая модель также оснащена новым мини-светодиодным дисплеем, который имеет 2596 зон локального затемнения, коэффициент контрастности 1000000: 1 и максимальную полноэкранную яркость 1000 нит. Это возможности дисплея, подобные OLED, и вам не придется беспокоиться о таких вещах, как выгорание.

Новый iMac представлен в двух конфигурациях: с семиядерным графическим процессором, 8-ядерным процессором, 8 Гбайт унифицированной памяти, твердотельным накопителем емкостью 256 Гбайт, парой портов Thunderbolt, Magic Keyboard и Magic Mouse по стартовой цене. 1299 долларов США. Эта конфигурация будет доступна в зеленом, розовом, синем и серебряном цветах. Более дорогой является конфигурация с 8-ядерным графическим процессором, двумя дополнительными портами USB 3, Magic Keyboard с Touch ID и Ethernet через внешний источник питания со стартовой ценой 1499 долларов.

В этой более дорогой конфигурации у нас будет больше всего цветовых вариантов, поскольку она будет доступна в зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебряном цветах. Похоже, будут доступны и другие параметры конфигурации, поэтому новый iMac должен быть достаточно настраиваемой машиной. Заказы открываются в пятницу, 30 апреля, а новый iMac будет доставлен покупателям в мае.

AirTags

AirTag apple

После двухлетних слухов, Apple наконец объявила о своем долгожданные AirTags. Когда они поступят в продажу 30 апреля, один брелок обойдется вам в 29 долларов, а пакет из четырех будет стоить 99 долларов. Если у вас есть телефон Apple с чипом U1, такой как iPhone 11 или iPhone 12, прилагаемый инструмент точного поиска поможет вам найти потерянный предмет с помощью дополненной реальности. По мере того, как вы приближаетесь к тому, что пытаетесь найти, ваш телефон будет отображать визуальные подсказки, которые будут указывать в правильном направлении.

Читай также: Метки, наушники и компьютеры: Какие новинки готовит Apple в 2021 году

Для тех, у кого есть старые iPhone, брелок будет работать через Bluetooth. Если вы когда-нибудь потеряете объект, к которому прикреплен AirTag, сеть Apple Find My покажет вам его общее местоположение. В этой ситуации вы можете включить режим пропажи, который позволит кому-то узнать, что вы ищете свое имущество, когда они поднесут брелок к своему iPhone или другому устройству с поддержкой NFC. Как и во всех своих продуктах, Apple делает упор на конфиденциальность. Он утверждает, что такие функции, как обнаружение нежелательных тегов и ротация идентификаторов, предотвратят нежелательное отслеживание.

Apple TV

Apple TV 4K apple

Читай также: Apple запретила пользователям Mac загружать сторонние приложения

Apple TV 4K получил давно назревшее обновление на мероприятии Apple Spring. Хотя он очень похож на своего предшественника, внутри он оснащен мощным A12 Bionic компании, что позволяет воспроизводить HDR-видео с Dolby Vision с более высокой частотой кадров. Новая функция tvOS позволяет использовать iPhone для калибровки телевизора для получения более точных цветов. Да, и он поставляется с переработанным пультом Siri, который выглядит более практичным и удобным в использовании. Он оснащен новым колесом управления, которое можно использовать, чтобы легко найти определенный момент в телешоу или фильме, который вы смотрите. Apple TV 4K будет стоить от 179 долларов, когда предварительные заказы начнутся 30 апреля. Новый пульт, если вы думаете об обновлении, сам по себе будет стоить 59 долларов.

Подкасты Apple

Обновленные подкасты apple

Один из самых популярных приложений для подкастинга вот-вот получит серьезное обновление. Apple обновит подкасты, чтобы придать им более современный интерфейс и несколько новых функций.

Один из них - это инструмент, называемый каналами, который поможет вам найти свежие шоу для прослушивания с тщательно подобранными подборками от ваших любимых авторов. А если вы хотите поддерживать свои любимые подкасты, теперь у вас будет возможность подписаться на отдельные шоу. Каждый будет устанавливать свою цену и скидки.

Напомним, ранее сообщалось, что Siri рассекретила дату следующей презентации Apple.