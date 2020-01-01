Blue Origin судится со SpaceX ради права полететь на Луну

Blue Origin стремится отменить контракт NASA на посадку на луну, выданный SpaceX, утверждая, что предложение SpaceX не соответствовало требованиям.

Starship от SpaceX, получивший контракт в апреле, является крупнейшим, но не единственным участником конкурса для программы Artemis spacex

Суд по федеральным претензиям США опубликовал 22 сентября существенно отредактированную версию жалобы Blue Origin, поданную в суд 13 августа. Жалоба фактически является апелляцией на протест компании в отношении решения системы приземления человека (HLS) компании SpaceX.

Суть аргумента Blue Origin заключается в том, что NASA проигнорировало требование о том, чтобы участники торгов включали проверку готовности к полету (FRR) перед запуском каждого элемента систем посадочного модуля. Blue Origin утверждает, что SpaceX не включала FRR перед каждым запуском Starship, несущего топливо, которое будет заправлять посадочный модуль Starship. NASA, в более поздних переговорах со SpaceX, действительно требовало FRR перед каждым типом запуска Starship, но это также не соответствовало требованиям запроса, согласно Blue Origin.

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Несоблюдение этого требования было недостатком, который, по мнению Blue Origin, должен был лишить SpaceX права на получение награды HLS. “Решение Агентства выбрать несовершенное предложение SpaceX для первоначального условного присуждения контракта было нерациональным и прямо нарушало основные правила запроса предложений, гласящие, что “Заявители настоящим уведомляются о том, что предложения, оцененные как имеющие один или несколько недостатков, не подлежат рассмотрении“ , - говорится в заявлении.

“Мы придерживаемся нашей позиции, согласно которой NASA выбрало предложение, которое не соответствовало ходатайству. Это связано с серьезными проблемами безопасности, и этот отказ от требований к материалам нанес ущерб нам и Dynetics“, - заявила в интервью Меган Митчелл, вице-президент по связям с правительством в Blue Origin.

GAO в публичной версии своего решения по протестам против заявок Blue Origin и Dynetics, опубликованной 10 августа, согласилось с тем, что НАСА допустило ошибку, не требуя FRR перед каждым запуском спускаемого аппарата. Однако он не поддержал протесты, поскольку не нашел доказательств того, что компании “могли или изменили бы свои предложения, чтобы существенно повысить вероятность получения компенсации, если бы они знали об отказе от требования FRR“.

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Blue Origin не согласился. “Если бы Blue Origin знала, что агентство откажется от требований FRR и других требований, которые сильно влияют на график и риски, Blue Origin спроектировала бы и предложила совершенно другую архитектуру с соответствующими различиями в технических, управленческих и ценовых рейтингах“, - говорится в заявлении. В нем не уточняется, какой была бы архитектура, хотя отрывок, который следует в документе, отредактирован.

Жалоба также подвергала сомнению переговоры, которые NASA провело со SpaceX после того, как она выбрала ее, в том числе и по вопросу FRR. Агентство считало, что это “переговоры после отбора“, но Blue Origin утверждает, что их следует рассматривать как «обсуждения» в соответствии с федеральным законом о закупках, который затем потребовал бы от НАСА провести аналогичные обсуждения с другими участниками торгов, что позволило бы им также пересмотреть свои предложения.

SpaceX не ответила на запрос о комментариях по вопросам, поднятым в жалобе, но в своем твите генеральный директор SpaceX Илон Маск отверг претензии по поводу FRR. “Мы всегда проводим проверки готовности к полетам! Этот аргумент не имеет смысла“.

Напомним, ранее сообщалось, что Джефф Безос пообещал NASA миллиарды за контракт на посадку на Луну.