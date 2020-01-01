SpaceX установила рекорд по скорости запуска одной и той же ракеты

На подготовку ракеты ушло всего 27 дней.

4 февраля компания SpaceX запустила на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink в рамках миссии, которая стала важной вехой для компании по возможности повторного использования ракеты-носителя.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 60 широкополосными спутниками стартовала с космического стартового комплекса на мысе Канаверал.

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Приблизительно девять минут спустя первая ступень ракеты вернулась на Землю, плавно приземлившись на один из дронов SpaceX в Атлантическом океане. Огромный корабль "Конечно, я все еще люблю тебя" - одно из двух судов SpaceX, которые ловят падающие ускорители и возвращают их в порт.

Это был пятый запуск первой ступени Falcon 9, последний полет которой состоялся всего 27 дней назад - это самый быстрый переход между миссиями для любого ускорителя SpaceX. Сегодняшний запуск был также первым из двух почти последовательных запусков Starlink; еще 60 спутников планируется запустить рано утром в пятницу (5 февраля) на другом Falcon 9.

Сегодняшний запуск, получивший название Starlink 18, обогнал предстоящий полет, известный как Starlink 17. Starlink 17 должен был стартовать в понедельник (1 февраля), но был отложен из-за плохой погоды в зоне восстановления и необходимости дополнительных предварительных условий.

Какое-то время казалось, что Starlink 17 полетит сегодня утром. Восточный полигон, который контролирует все запуски с восточного побережья США, предоставил SpaceX разрешение на запуск Starlink 17 сегодня из Космического центра НАСА Кеннеди, расположенного по соседству со станцией космических сил на мысе Канаверал, менее чем через пять часов после полета Starlink 18.

Если бы это произошло, это было бы впервые с 1966 года, когда две орбитальные миссии были запущены с Восточного хребта в один и тот же день, сообщили вчера в Twitter (3 февраля) официальные лица 45-го космического крыла . 11 ноября 1966 года ракета «Джемини» и «Атлас Аджена» были запущены с разницей в 99 минут.

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Такое короткое время между запусками Falcon 9 может произойти из-за того, что SpaceX работает с двух разных стартовых площадок здесь, во Флориде, а также потому, что Космические силы упростили процедуры запуска. Такая оптимизация возможна отчасти потому, что все ракеты Falcon 9 оснащены системой автоматического прекращения полета (FTS), которая сокращает количество персонала, необходимого на консоли для любого запуска.

FTS - это функция безопасности, которая контролирует уничтожение ракеты, если что-то пойдет не так во время полета. Falcon 9 в настоящее время является единственной американской ракетой, которая оснащена автоматизированным FTS - это означает, что бортовой компьютер ракеты может обнаружить, что что-то не так, и, если да, либо выключить двигатели ракеты перед взлетом, либо уничтожить транспортное средство в полете.

Другие ракеты полагаются на людей, чтобы сделать этот вызов, но в соответствии с требованием, установленным космическим крылом, все будущие пусковые установки (например, New Glenn от Blue Origin и Vulcan Centaur от United Launch Alliance) также будут иметь эту ключевую функцию.

Благодаря сегодняшнему успешному запуску SpaceX вывела на орбиту более 1000 спутников Starlink. И впереди еще много запусков; Первоначальная группировка SpaceX Starlink будет состоять из 1440 спутников, и в конечном итоге в сети могут быть десятки тысяч космических аппаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправит миллиардера в частный космический полет в этом году.