Илон Маск: Безос ушел на пенсию, чтобы судиться со SpaceX

Amazon протестует против планов SpaceX по увеличению количества интернет-спутников.

Илон Маск раскритиковал своего товарища-миллиардера Джеффа Безоса за подачу исков против его аэрокосмической компании SpaceX.

Ранее в этом месяце космическая компания Безоса Blue Origin подала в суд на NASA после того, как она потеряла важный государственный контракт на отправку астронавтов на Луну. NASA выбрало SpaceX. Это привело к задержке работы SpaceX над проектом. А теперь, на этой неделе, Amazon призвала Федеральную комиссию по связи (FCC) отклонить недавно представленные планы SpaceX по запуску еще одного кластера спутников для своего спутникового интернет-сервиса Starlink.

Отвечая на рассказ о последней жалобе, Маск написал в Твиттере: "Оказывается, Безос ушел на пенсию, чтобы продолжить работу, подавая иски против SpaceX…"

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Недавняя жалоба Amazon, похоже, не является формальным иском, а скорее письмом протеста. И технически это не значит, что Amazon вообще не хочет, чтобы SpaceX запускала больше спутников Starlink, но считает, что компания должна быть более четкой в ​​своих планах сделать это.

В настоящее время Starlink используют около 1740 спутников на низкой околоземной орбите, которые обслуживают около 90 000 клиентов. SpaceX готовится к запуску транша из 30 000 спутников второго поколения для улучшения обслуживания, и поэтому должна сообщить FCC, где именно они будут расположены вокруг Земли. Жалоба Amazon заключается в том, что SpaceX просит FCC утвердить две совершенно разные орбитальные конфигурации, которые будут выбраны позже.

"Новый подход SpaceX к подаче заявки на две взаимоисключающие конфигурации противоречит как правилам Комиссии, так и государственной политике, и мы настоятельно призываем Комиссию отклонить эту поправку", - пишет Мэрайя Додсон Шуман, корпоративный советник дочерней компании Amazon Kuiper Systems.

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Шуман говорит, что необходимость бороться с двумя возможными конфигурациями "удваивает технические усилия", с которыми сталкиваются другие операторы, в том числе система Kuiper Amazon, которая еще не запускала собственные спутники. Эти стороны должны будут рассмотреть "проблемы, связанные с помехами и орбитальным мусором", поднятые двумя отдельными конфигурациями спутников.

Шуман предпочитает, чтобы SpaceX выбирала план и придерживалась его, и что утверждение двух конфигураций создает плохой прецедент, позволяя будущим операторам спутников хеджировать свои ставки, создавая при этом больше работы для всей отрасли. Она заключает: "Соответственно, Комиссия должна обеспечить соблюдение своих правил, отклонить поправку SpaceX и предложить SpaceX повторно представить свою поправку после выбора единой конфигурации для своей системы Gen2".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск раскритиковал NASA за одноразовость.