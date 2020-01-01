Джефф Безос пообещал NASA миллиарды за контракт на посадку на Луну

Blue Origin хочет перебить контракт со SpaceX.

Этот концепт посадочного модуля Artemis от команды под руководством Blue Origin включает системы, разработанные партнерами по команде Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Blue Origin

Основатель Blue Origin Джефф Безос, который 20 июля находился в суборбитальном полете космического корабля New Shepard, 26 июля написал открытое письмо администратору NASA Биллу Нельсону. В официальном письме агентству предлагалось заключить еще один контракт на посадку с экипажем для его лунной программы Artemis и указывалось, что Blue Origin готова покрыть до 2 миллиардов долларов на разработку и тестирование, если она будет выбрана.

Читай также: NASA договорилась с Японией о покорении Луны

Письмо Безоса, опубликованное на сайте Blue Origin, пришло через три месяца после того, как "Национальная команда", возглавляемая Blue Origin, и Dynetics проиграли в финальном раунде конкурса SpaceX, которая выиграла контракт на разработку на сумму 2,9 миллиарда долларов.

И Dynetics, и Blue Origin подали протесты в Счетную палату правительства США (GAO) в конце апреля, сославшись на то, что они считали недостатками в процессе закупок HLS (Система посадки человека). Согласно мандату, NASA будет удерживать 2,9 миллиарда долларов до тех пор, пока GAO не завершит расследование этого вопроса, которое, по прогнозам, состоится в августе.

"Вместо того, чтобы инвестировать в два конкурирующих лунных посадочных модуля, как первоначально планировалось, агентство решило предоставить SpaceX многолетнюю форварду в миллиарды долларов", - написал Безос в письме.

Он добавил, что система посадки человека, предложенная "Национальной командой", может летать на множестве транспортных средств, снижая общий риск для проекта посадки человека, и что NASA назвало это положительным моментом.

"Без конкуренции, вскоре после заключения контракта, NASA окажется с ограниченными возможностями, поскольку оно пытается договориться о пропущенных сроках, изменениях конструкции и перерасходе средств", - написал Безос о выборе SpaceX.

Читай также: NASA вводит новые правила защиты Луны и Марса от микробов с Земли

Безос также сказал, что процесс выбора HLS отличался от длительного процесса закупок космических кораблей для экипажа в NASA, который проходил через несколько раундов отбора, прежде чем в 2014 году выбрали SpaceX Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner, чтобы в конечном итоге доставить астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

"Это решение [HLS] сломало шаблон успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец серьезной конкуренции на долгие годы", - написал Безос.

В своем новом письме Безос также утверждал, что только SpaceX была приглашена для отправки пересмотренного бюджета, жалоба, которая еще не была рассмотрена GAO официально. "Blue Origin не предлагали такую ​​же возможность. Это была ошибка, это было необычно, и это была упущенная возможность. Но еще не поздно исправить".

Представители NASA заявили, что хотели бы выбрать двух провайдеров HLS, но Конгресс не выделил им достаточно денег для этого. Безос, самый богатый человек в мире, предложил свою помощь.

Если Blue Origin получит контракт, компания поможет "преодолеть дефицит бюджетного финансирования HLS", ​"отказавшись от всех платежей в текущем и следующих двух государственных финансовых годах в размере до 2 миллиардов долларов, чтобы вернуть программу в нужное русло", - написал Безос. (В бюджете на 2021 финансовый год HLS было выделено 850 миллионов долларов , что составляет около четверти от суммы запроса НАСА в размере 3,3 миллиарда долларов, в то время как бюджет на 2022 год все еще обсуждается в Конгрессе.)

Безос добавил, что предложение является не отсрочкой, а, скорее, постоянным отказом от платежей, и что Blue Origin готова принять контракт с фиксированной ценой на посадочный модуль с компанией, покрывающей стоимость любых перерасходов.

Читай также: NASA планирует колонизировать Луну роботами

"Blue Origin за свой счет внесет свой вклад в разработку и запуск экспедиции на низкую околоземную орбиту спускаемого элемента Луны для дальнейшего прекращения разработки и планирования рисков", - добавил он. "Эта миссия по поиску пути предлагается в дополнение к базовому плану выполнения предыдущей миссии по посадке без экипажа до того, как будут подвергаться опасности полеты астронавтов на Луну".

Безос также отметил, что запрос информации NASA от конца апреля, после того, как был заключен контракт с SpaceX, показывает, что агентство на самом деле все еще заинтересовано в большем количестве вариантов. Запрос, согласно пресс-релизу NASA, спрашивает компании об их готовности рассмотреть "предоставление услуг по транзиту астронавтов Артемиды с лунной орбиты на поверхность Луны".

"К сожалению, этот новый подход не создаст настоящей конкуренции, потому что он спешит, он не финансируется и обеспечивает многолетнюю фору одному финансируемому поставщику из одного источника", - написал Безос.

По состоянию на 27 июля в Twitter-аккаунтах NASA, Нельсона или заместителя администратора агентства Пэм Мелрой еще не было ответа на письмо.

Напомним, ранее сообщалось, что Боинг показал концепт лунного перевалочного пункта для полетов к Марсу.