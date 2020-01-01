Тренды YouTube: Танцы со звездами. 8 сезон и Поют все

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3 неделя – Танцы со звездами. 8 сезон

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Тема нового эфира: “Год который изменил мою жизнь“. Откровенные и неожиданные признания звезд не оставят зрителей равнодушными и познакомят с важнейшими переломными моментами их жизни. Вас ждет впечатляющий номер памяти легендарного судьи шоу Григория Чапкиса. Масштабная постановка удивит не только танцами, которые обожал Григорий Николаевич, а и тем, что благодаря специальным современным технологиям его снова можно будет увидеть на паркете. Напомним, на прошлой неделе проект покинула первая пара – Иван Люленов и Яна Цибульская.

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Гостьей четвертого выпуска «Поют все!» стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Кто из участников шоу зажжет ее сердца и раскачает еще 99 судей? Смотрите до конца, будет мегажарко!

Напомним, днем ранее в тренды попали Никто никогда не был в космосе и Закрытый Пакистан.