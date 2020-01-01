Тренды YouTube: Элитная недвижимость пропагандистов и БЛИЦ КРИК #20

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Элитная недвижимость гадкой парочки пропагандистов

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Они устраивают цирк в прямом эфире российского федерального телеканала, они постоянно врут и манипулируют, а еще они очень роскошно живут. Жизнь гадкой парочки главных телевизионных пропагандистов — Ольги Скабеевой и Евгения Попова — оплачивают россияне. Ведь никакого дохода, кроме зарплаты на государственном канале "Россия 1", у них нет. И именно на эти деньги они покупают себе очень дорогое элитное жилье.

БЛИЦ КРИК #20 ОЛЕГ МОНГОЛ | ЛУКА ХИНИКАДЗЕ | АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

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В каждом выпуске шоу "Блиц крик", которое выходит на YouTube-канале Lena Kuka crew, в студию приходит тройка участников, которым нужно правильно или смешно отвечать на вопросы ведущего. При этом, правильный ответ оценивается в три балла, почти правильный — в два, а за смешной ответ гость получат один балл.

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