Тренды YouTube: Никто никогда не был в космосе и Закрытый Пакистан

В тренде - телешоу и познавательное видео.

НИКТО НИКОГДА не был В КОСМОСЕ — ТОПЛЕС

Читай также: Тренды YouTube: FACE в гостях у Гордона и Morgenshtern - Aristocrat

Космос – это вообще где? Он начинается в 100 километрах от земли или там, где воздух не мешает летать спутникам? О границе космоса до сих пор спорят ученые и скучающие миллиардеры. Блогеры из Топлес вместо этого покажут множество удивительных вещей, которые происходят гораздо ниже космической пустоты, в атмосфере Земли. В новом выпуске вы узнаете, где обитают эльфы, зачем молнии бьют в космос и почему никто никогда не покидал нашу планету.

Кочевые народы и закрытая для туристов провинция. Пакистан. Мир наизнанку 12 сезон 19 серия

Читай также: Тренды YouTube: Беларусь. Протесты и забастовка и LITTLE BIG - TACOS

Главный путешественник страны Дмитрий Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан. Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. По традиции Мира наизнанку Дмитрий Комаров попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки здесь не дарят, а ожидают от гостя. Уладить конфликт и безопасно выехать из ночной пустыни Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу. Далее команда Мира наизнанку отправится в Белуджистан – самую опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Комарову удалось попасть на самый важный праздник для этого региона День белуджской культуры. Дмитрий изучит визитку региона – традиционную белуджистанскую кухню. Путешественнику выпала уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански. Опасное ночное приключение Мира наизнанку в пустыне и секреты традиционного блюда закрытой провинции Белуджистан – смотрите в новом выпуске Мира наизнанку.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо Киев — Бенфика и Что скрывает министр Лавров.