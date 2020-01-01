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Тренды YouTube: alyona alyona - Стержень и Rammstein - Mutter

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В тренде - музыка.

alyona alyona - Стержень

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alyona alyona, KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова решили ответить на статью  украинского музыкального журналиста Саши Вареницы о смерти украинского рэпа. 

"40 дней назад вышла очередная колонка о смерти украинского рэп-музыки. Мы все то прочитали и решили уже наконец похоронить рэп и произвести по нему поминки именно сегодня. В этот "поминальный" понедельник многие украинские рэп-исполнителей перекрестят свои творения и выпустят их в свет", - написала исполнительница. 

Rammstein - Mutter (На русском языке | Cover by RADIO TAPOK)

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Блогер из RADIO TAPOK сделал кавер известной песни Rammstein. Он перевел ее на русский язык и снял клип.  Музыкант - мультиинструменталист и переводит текст песни почти дословно, стараясь точно воспроизвести текст песни. Более того, он записывает музыкальные клипы с отсылкой на оригинальное видео и имитирует манеру пения фронтмена группы.

Напомним, ранее в тренды попали Шахтер - Вольфсбург и Элджей - 911.

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Теги: тренды YouTube, видео
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