Тренды YouTube: alyona alyona - Стержень и Rammstein - Mutter

В тренде - музыка.

alyona alyona - Стержень

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alyona alyona, KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова решили ответить на статью украинского музыкального журналиста Саши Вареницы о смерти украинского рэпа.

"40 дней назад вышла очередная колонка о смерти украинского рэп-музыки. Мы все то прочитали и решили уже наконец похоронить рэп и произвести по нему поминки именно сегодня. В этот "поминальный" понедельник многие украинские рэп-исполнителей перекрестят свои творения и выпустят их в свет", - написала исполнительница.

Rammstein - Mutter (На русском языке | Cover by RADIO TAPOK)

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Блогер из RADIO TAPOK сделал кавер известной песни Rammstein. Он перевел ее на русский язык и снял клип. Музыкант - мультиинструменталист и переводит текст песни почти дословно, стараясь точно воспроизвести текст песни. Более того, он записывает музыкальные клипы с отсылкой на оригинальное видео и имитирует манеру пения фронтмена группы.

Напомним, ранее в тренды попали Шахтер - Вольфсбург и Элджей - 911.