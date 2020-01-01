Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер

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Ревизор 11 сезон – Днепр

Юлия Панкова и ее команда попадут в космическую столицу Украины – Днепр. Но ждет ли здесь их космического качества сервис гостинично-ресторанного бизнеса? Ответ ищи в видео.

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Ревизор 2020 в Днепре покажет, как питаются те, кто творит лучшую судьбу города. Столовая Днепровского городского совета радушно откроет двери Юлии Панковой. Однако улыбки с лиц персонала исчезнут тогда, когда ведущая проникнет на кухню. А там – полный хаос! Тараканы, грязная посуда, просроченные продукты и коллекция разнообразных микробов. Неутешительная ситуация будет и в салоне-парикмахерской Клеопатра, где Елена Филонова доведет до слез мастеров. Последняя надежда на коктейль-бар TWINS… Как себя покажет самое лучшее заведение Днепра?

JERRY HEIL feat. RefaceAI — #БЛОГЕР

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Украинская исполнительница Jerry Heil выпустила первую русскоязычную композицию Блогер. Ее она написала два года назад и именно с нее началась карьера певицы как автора собственных песен.

“Я написала текст в знаковый для себя день — день, когда мой YouTube-канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов… Мне пришлось попрощаться с 200 видео“, - делится Jerry Heil под видео.

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